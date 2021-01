Plátano Investimentos em Expansão: Novos Escritórios em Taubaté e São Paulo

A Plátano Investimentos – XP Investimentos, o maior e mais tradicional escritório de investimentos e educação financeira da RMVale, está em plena expansão. Neste começo de ano, o grupo abre dois novos escritórios, em Taubaté e São Paulo.

As novas unidades já estão em pleno atendimento, com as equipes de assessores de investimentos, especialistas em áreas específicas, que tiram dúvidas e informam sobre o mercado e sobre os investimentos adequados para cada tipo de perfil de investidor: do conservador ao arrojado.

O escritório em Taubaté localizado, no Jardim das Nações, terá o foco de trabalho voltado para os investidores do Vale Histórico que incluem entre as cidades de Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Cruzeiro, Cunha, dentre outras.

Em São Paulo, o escritório da Plátano Investimentos está localizado nas Perdizes, zona oeste da capital, atendendo um público focado em investimentos e negócios.

A ampliação da Plátano se faz necessária para atender o interesse cada vez maior de atuais e novos investidores – “ Ampliar os escritórios era uma vontade dos sócios e o momento é de oportunidade. No nosso dia a dia já atendemos clientes pelo Brasil e pelo mundo. Temos 5 mil clientes cadastrados em nossa base. Apesar da facilidade digital, detectamos que os clientes querem um atendimento cada vez mais personalizado. O atendimento físico e presencial se complementa e é importante para o nosso cliente”, explicou o sócio – fundador Jailson Portugal.

Outros aliados para este novo momento são a menor taxa Selic da história, a democratização dos investimentos e a grande entrada de iniciantes na Bolsa de Valores, que viram na pandemia uma oportunidade de alocação.

“Apesar de toda cautela que temos com o ritmo de vacinação contra a covid-19 e com relação a questão fiscal do Brasil, acreditamos que esse será um ano importante para a bolsa de valores no mundo, dado que os bancos centrais têm sinalizado pelo aumento de liquidez nas economias, obrigando os investidores a procurarem por ativos de maior risco. Até o momento, o Brasil recebeu cerca de 21,6 bilhões de dólares nos primeiros dias de janeiro e o fluxo de capital estrangeiro vindo para a bolsa brasileira demonstra que não irá diminuir o ritmo tão cedo”, relatou Gustavo Neves, economista da Plátano Investimentos.

Bolsa em Crescimento Exponencial

Hoje, a Bolsa de Valores Brasileira conta com mais de 1,3 milhão de pessoas que entraram no mercado de ações desde março passado. Em 2020, 28 empresas fizeram ofertas iniciais de ações e para este ano, a expectativa é de que outras 40 abram as IPOs – “Estamos preparados para atender as demandas dos clientes e renda variável há anos, é uma das grandes expertises da Plátano Investimentos”, declarou Jailson.

Diante deste cenário favorável o processo de expansão da Plátano Investimentos – XP Investimentos está apenas no início – “Temos um cronograma de expansão e novos escritórios devem ser abertos em outras regiões do Estado de SP”, comentou Paulo Naressi, um dos sócios diretores e responsável pela expansão do grupo.

Plátano Investimentos – XP Investimentos

Plátano Investimentos: Av. Cassiano Ricardo, 319, sala 2106. Ed. Pátio das Américas. Jardim Aquarius. (12)3322-8916.

Em Taubaté: Rua Expedicionário José Antônio Moreira,150. Jardim das Nações. (12)3322-8917.

Em São Paulo: Rua Padre Chico,221, sala 301. Perdizes. (21)96596-5017.

Escritório Plátano Investimentos– Foto:/divulgação/arquivo