Governo de São Paulo inaugura primeiro Poupatempo Digital na capital paulista

Instalada na sede do Crea-SP, em Pinheiros, unidade tem formato de atendimento inovador e capacidade para 850 atendimentos por dia

São Paulo ganhou nesta terça-feira, dia 26, um novo posto do Poupatempo. Localizada na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.059, em Pinheiros, a unidade atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. É o primeiro Poupatempo a oferecer serviços de forma digital, sem a necessidade de agendamento prévio para sua utilização.



Foto:Divulgação

“Mais uma boa notícia do Governo de São Paulo para a população. Agora, moradores de bairros como Pinheiros, Lapa e Butantã, por exemplo, passam a contar com um Poupatempo ainda mais moderno e com infraestrutura inovadora para auxiliá-los sempre que necessário”, afirma o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.



O sétimo Poupatempo da capital paulista deve beneficiar cerca de 890 mil moradores da zona oeste do município, além do ecossistema de mais de 350 mil profissionais registrados no Crea-SP, órgão responsável pela fiscalização das atividades profissionais nas várias modalidades das Engenharias, Agronomia e Geociências, além de outras áreas tecnológicas. O investimento do Estado para a unidade é de aproximadamente R$ 190 mil.



“Esse novo Poupatempo faz parte do projeto de expansão do programa do governo estadual, realizado pela Prodesp, e visa oferecer ainda mais comodidade e transparência à população, com o apoio de nossos colaboradores para realizar o atendimento eletrônico”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela gestão do Poupatempo.



Foto:Divulgação

Com capacidade para 850 atendimentos por dia, a unidade disponibiliza totens de autoatendimento, computadores e tablets para que os usuários concluam suas solicitações de maneira autônoma. Quem preferir realizar serviços do próprio celular pode usufruir de wi-fi no local. Os colaboradores ficam de prontidão para auxiliar nos procedimentos e esclarecer as possíveis dúvidas dos cidadãos.



O posto também é o primeiro a contar com atendimento presencial e virtual para serviços do Crea-SP. “Essa é a primeira parceria do Poupatempo com um órgão de classe. Estamos fortalecendo nosso compromisso com a população e com os profissionais do setor tecnológico, facilitando o dia a dia de ambos com serviços do Poupatempo e do Crea-SP em um só local”, conta a vice-presidente no exercício da presidência do Crea-SP, Eng. Lígia Marta Mackey.



Crea-SP

Dois serviços do Crea-SP já estão incluídos na plataforma do Poupatempo e podem ser solicitados diretamente nos totens de autoatendimento: consulta de autenticidade de certidão, para quem deseja verificar se um profissional está devidamente habilitado; e emissão de certidão de registro e quitação de anuidade, exclusivo aos profissionais registrados na entidade. Ambos podem ser solicitados na hora, com emissão imediata.



As demais solicitações de serviços on-line também estão disponíveis nos canais digitais do Poupatempo, entre os quais estão os relacionados a Detran-SP, Instituto de Identificação Criminal (IIRGD), Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Secretaria da Educação, Sabesp e outros. No total, são aproximadamente 200 serviços no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 240 atendimentos eletrônicos oferecidos pelas plataformas.



Atualmente, o Poupatempo possui 134 postos em funcionamento no Estado, sete deles localizados na capital (Alesp, Cidade Ademar, Crea-SP, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé), que, juntos, realizam mais de 10 mil atendimentos por dia.



Poupatempo Crea-SP

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059 — Pinheiros — São Paulo

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h