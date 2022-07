Presidente do Butantan está entre os 100 mais influentes da saúde no Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, foi homenageado com o prêmio “100 mais influentes da saúde”, considerado o Oscar da Saúde, organizado pelo Grupo Mídia e sua plataforma Healthcare Management.

“100 mais influentes da saúde”

A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (28) e reuniu executivos e personalidades do setor. Os ganhadores são escolhidos pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia baseado em pesquisa de mercado e votação aberta pelo site da Healthcare Management.

Butantan

Em 2021, o Butantan foi destaque no evento. Além receber o prêmio de líder do ano, Covas representou o instituto na premiação de destaque entre as instituições públicas. Ambos foram concedidos em reconhecimento ao trabalho do Butantan realizado na pandemia de Covid-19 por meio de estudos, redes de diagnóstico e de sequenciamento de variantes e do desenvolvimento de vacinas contra a doença.

Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas