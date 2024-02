23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ está confirmada:inscrições para expositores estão abertas até o dia 29 de fevereiro

Evento faz parte da programação oficial da Associação da Parada do Orgulho LGBT de SP e antecede a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo,que acontece no dia 02 de junho, na Avenida Paulista.

Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo confirma a realização da 23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ no dia 30 de maio de 2024, quinta-feira, no dia do feriado de Corpus Christi. O local será confirmado em breve. Para participar, os interessados devem preencher até 29 de fevereiro o formulário disponível no link.

A Feira Cultural da Diversidade LGBT+ é uma iniciativa essencial nas atividades oficiais da APOLGBT-SP, destacando-se por promover a inclusão, diversidade, empreendedorismo e respeito na comunidade LGBT+.

As informações sobre as possibilidades de participação serão enviadas a partir do dia 11 de março para os selecionados. A seleção de expositores será conduzida por uma comissão interna da ONG, que entrará em contato com orientações sobre local, custos, horários e programação.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: feira@paradasp.org.br.

23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Link para incrições: https://linktr.ee/paradasp