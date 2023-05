GOL é a primeira aérea a aceitar PIX nos aeroportos em parceria com a Adyen

Com tecnologia da Adyen, companhia aérea moderniza sua estrutura de pagamentos, em direção a melhor performance, digitalização e experiência do cliente

A GOL Linhas Aéreas é a primeira companhia aérea a aceitar pagamentos via PIX nos aeroportos ao adotar terminais de pagamentos da Adyen, plataforma global de tecnologia de pagamentos. Agora, com os novos terminais, a GOL permite que seus clientes usem o PIX como forma de pagamento em quiosques e lojas físicas em aeroportos do país.

A oferta do PIX é apenas uma das mudanças que a GOL está vendo ao expandir a parceria com a Adyen. A companhia aérea passa por um processo de digitalização da sua operação e, parte dessa estratégia em busca do aumento de eficiência e melhor relacionamento com os seus clientes, envolve repensar e atualizar as soluções de pagamentos oferecidas.

“A GOL nasceu com o propósito de inovar, sempre com foco na melhor experiência para nossos Clientes. Oferecer mais um serviço eficiente no ato de compra nas nossas lojas será um novo atrativo. A aviação comercial é um setor altamente competitivo e em constante mudança, e é essencial que a GOL esteja sempre procurando maneiras de melhorar seus serviços. A adoção de novos métodos de pagamento ao lado de um parceiro como a Adyen o é uma parte fundamental dessa modernização”, disse Eduardo Bernardes, VP de Receitas da GOL.

“Parte de um mercado competitivo e desafiador, é essencial para a GOL contar com tecnologia de pagamentos que dê velocidade, eficiência e que consiga oferecer os meios de pagamento que seus clientes querem usar. Os pagamentos são parte importante da experiência do cliente e, ao mesmo tempo, impactam diretamente a performance do negócio. A GOL percebeu que é preciso vê-los como etapa estratégica de uma operação e começa a ver resultados disso. Nossa tecnologia levará ganhos operacionais consideráveis para a GOL”, diz Maria Isabel Noronha, VP de Account Management da Adyen na América Latina.

PIX

Além de habilitar os pagamentos presenciais por PIX, a união entre as duas empresas passa a operar em uma plataforma única e também aumenta o escopo de métodos de pagamento aceitos: agora estão incluídos pagamentos por aproximação de cartões e smartphones. Além de mais opções de pagamentos e uma melhora no relacionamento, os clientes da GOL ainda se beneficiaram em agilidade no atendimento, com diminuição de filas nos guichês, graças a um processo de compra mais fluído e rápido.

A experiência dos clientes não foi o único ponto de melhora. Dentro de casa, a GOL também experimenta uma forma mais fácil de lidar com pagamentos. Com terminais stand alone conectados via API à nossa plataforma na nuvem, todo pagamento é automaticamente registrado no back office da GOL, dispensando a necessidade de registro manual dos pagamentos, dando velocidade no fechamento de caixa e no processo de conciliação. Há também melhorias na gestão dos terminais: unidades de substituição podem ser pedidas na mesma plataforma, com poucos cliques.

“A Adyen é uma empresa com ampla experiência em soluções de pagamento e estamos confiantes de que a parceria será fundamental para o sucesso desta iniciativa. Essa implementação foi uma sinergia entre o grupo GOL e Smiles para oferecer uma experiência de pagamento mais fácil e segura para nossos Clientes”, disse Diogo Lopes, diretor financeiro da Smiles.

As maquininhas da Adyen já estão em 52 dos 72 aeroportos brasileiros nos quais a GOL tem operação, como Brasília, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Salvador.

Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das principais empresas do mundo, fornecendo uma infraestrutura moderna de ponta a ponta que elimina as barreiras e entrega a melhorar a experiência de compras para consumidores, em qualquer canal online e a qualquer hora. Adyen entrega processamento, antifraude e adquirência, e abre a “caixa preta” de insights de dados que as empresas precisam para alcançar maiores taxas de conversão. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Uber, 99, Magazine Luiza, Dr. Consulta, Dafiti e Amaro, impactando mais de 50 milhões de consumidores somente no mercado brasileiro. A colaboração com a GOL Linhas Aéreas, descrita neste comunicado, destaca como a Adyen continua a crescer com clientes novos e antigos ao longo dos anos.

GOL Linhas Aéreas

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737.