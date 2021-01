Minas Gerais é uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo

O ranking global é resultado da premiação Traveller Review Awards 2021 da Booking.com, que homenageia os parceiros de acomodações e transporte que oferecem os melhores serviços em hospitalidade segundo os clientes da plataforma.

Destinos inóspitos e aconchegantes espalhados por diferentes regiões do mundo, desde a Tasmânia, ilha de natureza exótica, na Austrália, até a pequena villa O’Higgins, no Chile, de somente 600 habitantes, compõem a lista das Regiões Mais Acolhedoras no Mundo*, lançada anualmente pela Booking.com. Como em outras edições, o ranking das 10 regiões globais que se destacam por sua hospitalidade conta pela primeira vez com um representante brasileiro, que este ano é o estado de Minas Gerais:

Minas Gerais

Taitung Country (Taiwan) Prešovský kraj (Eslováquia) Oberösterreich (Austria) Tasmânia (Austrália) Canterbury (Nova Zelândia) Nova Scotia (Canadá) Chubut (Argentina) O’Higgins (Chile) Iowa (Estados Unidos) Minas Gerais (Brasil)

A Booking.com distribuirá, neste ano, mais de um milhão (1.147.344) de prêmios Traveller Review Awards para parceiros em 220 países e territórios, e o Brasil está no ranking dos 10 países com maior número de vencedores. Mesmo em um ano marcado por desafios incomparáveis para toda a indústria do turismo, esses parceiros conseguiram tornar as experiências de viagens ainda mais inesquecíveis, seja ao oferecer um lugar para os viajantes se hospedarem, aluguéis de carro ou táxis para o aeroporto.

Em 2021, os países com o maior número de parceiros de acomodações premiadas incluem: Itália (151.801), Espanha (81.341), França (77.687), Alemanha (63.829), Croácia (52.992), Reino Unido (48.649), Rússia (47.188), Polônia (46.272), Estados Unidos (43.572) e Brasil (40.491).

Além disso, 2.100 fornecedores de serviços de aluguel de carros disponíveis na Booking.com, em 160 países, foram premiados, e os locais de retirada mais premiados no mundo incluem Aeroporto de Christchurch (Nova Zelândia), Aeroporto Coolangagtta Gold Coast (Austrália), e Aeroporto de Phuket (Tailândia), entre outros. Os táxis de aeroporto, que estão disponíveis em mais de 800 destinos pelo mundo, também foram reconhecidos pelo excelente serviço prestado, com 2.830 motoristas de 18 fornecedores premiados com o Traveller Review Awards.

“Com as viagens menos frequentes e mais espaçadas, cada oportunidade de viajar passou a significar ainda mais para as pessoas, tornando mais importante do que nunca homenagear o serviço de excelência que os vencedores do Traveller Review Awards proporcionaram durante um ano tão atípico”, comentou Arjan Dijk, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Marketing da Booking.com. “Na nossa missão de fazer com que vivenciar o mundo fique mais fácil para todos, nossos parceiros têm um papel crucial ao oferecerem experiências incríveis aos viajantes, e graças à sua determinação, parceria e paixão, nós podemos restabelecer a indústria de viagens juntos, e ajudar cada vez mais pessoas a redescobrirem nosso maravilhoso mundo”, finaliza.

Traveller Review Awards 2021

O Traveller Review Awards 2021 elencou os vencedores a partir das avaliações das propriedades que os viajantes fizeram na Booking.com, após sua estadia, de acordo com as suas experiências e o que eles mais valorizam dentro das categorias avaliadas. A categoria ‘funcionários’ foi a mais bem avaliada entre os vencedores do Traveller Review Award 2021, seguida pela limpeza e localização da acomodação – resultado que está em linha com as tendências globais. Com o aumento da preocupação dos consumidores com relação à saúde e higiene, não é de se surpreender que os vencedores tiveram, em média, uma nota de limpeza 17% maior do que a nota média de limpeza das propriedades não vencedoras, o que sugere que esse aspecto pode ser o diferencial para uma estadia perfeita.

*Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos vencedores do Traveller Review Award 2021, em comparação ao número total de acomodações elegíveis na cidade específica (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter um número de vencedores superior à média para serem incluídos na lista (50 ganhadores ou mais) e foram selecionados de acordo com sua localização geográfica.

Booking.com

Parte da Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), a missão do Booking.com é tornar mais fácil a todos experimentar o mundo. Ao investir na tecnologia, que ajuda a facilitar o processo de viagem, a Booking.com conecta milhões de viajantes com experiências memoráveis, opções de transporte convenientes e lugares incríveis para se hospedar – de residências a hotéis e muito mais. Como um dos maiores mercados de viagens do mundo tanto para marcas estabelecidas e empreendedores de todos os tamanhos, a Booking.com permite que propriedades em todo o mundo alcancem uma audiência global e ampliem seus negócios.

A Booking.com está disponível em 44 idiomas e oferece mais de 29 milhões de anúncios, incluindo mais de 6,6 milhões deles apenas em casas, apartamentos e outros locais exclusivos para hospedagem. Não importa onde você quer ir ou o que você quer fazer, a Booking.com facilita e faz tudo com suporte ao cliente 24/7.

Imagem de Eunice de Faria por Pixabay