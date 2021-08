Porto de Galinhas promove roadshow em dez cidades brasileiras

De setembro a novembro deste ano, o roadshow “Encontro com Porto de Galinhas” percorrerá dez cidades brasileiras com objetivo de apresentar o balneário de uma forma interativa, diferente e criativa aos agentes e operadores de viagens. As capacitações serão realizadas de forma compacta em hotéis com excelentes infraestruturas, visando garantir o devido distanciamento social entre o público.

Roadshow

Idealizado pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGA CVB) junto com a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG), os encontros irão trazer à tona as potencialidades turísticas do destino, a fim de que os profissionais do setor consigam vender Porto de Galinhas com mais propriedade. Os agentes e operadores interessados em participar das apresentações já podem realizar a inscrição através do site www.encontroportodegalinhas.com.br.



Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGA CVB)

De acordo com o Presidente do Porto de Galinhas CVB, Eduardo Tiburtius, Porto de Galinhas sempre tratou com muita cautela e responsabilidade todas as etapas da pandemia e, agora, está pronto para retomar as atividades de forma segura e responsável. “Fomos um dos primeiros destinos que colocamos em prática os protocolos de saúde na reabertura dos hotéis. Com a celeridade da vacinação em massa, vemos que é o momento ideal para retomarmos as capacitações presenciais”, frisou.

O roadshow conta com o apoio da Prefeitura do Ipojuca, do SEBRAE e do Governo de Pernambuco, representado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e a Empetur.

CONFIRA A AGENDA DO ROADSHOW

12/09 – Goiânia (GO)

15/09 – Uberlândia (MG)

20/09 – Santo André (SP)

22/09 – Juiz de Fora (MG)

27/09 – Presidente Prudente (SP)

20/09 – Maringá (PR)

18/10 – São José do Rio Preto (SP)

21/10 – Socoraba (SP)

08/11 – Caxias do Sul (RS)

10/11 – Florianópolis (SC)

