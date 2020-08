Grupo Brocker oferece Experiências Premium na Serra Gaúcha

O Grupo Brocker, referência em turismo na Serra Gaúcha, está ampliando sua atuação no segmento premium. O objetivo é proporcionar aos turistas experiências personalizadas, com atendimento preferencial desde o momento da reserva e canais de telefone e whatsapp exclusivos. “Depois de meses de isolamento e incertezas, o prazer de viajar voltou, especialmente para lugares próximos que estão sendo redescobertos. Nossa proposta é descortinar essa experiência, aproveitando ao máximo destinos incríveis. Um piquenique diante de um cânion, uma taça de espumante brindando o fim de tarde em um vinhedo, o jantar em uma estalagem que lembra tempos medievais. Tudo é pensado com carinho e nos mínimos detalhes, para proporcionar uma viagem de momentos únicos e inesquecíveis”, explica Adriane Brocker Boeira Guimarães, diretora do Grupo Brocker.

As Experiências Premium da Brocker incluem a possibilidade de se montar o próprio roteiro, contar com motorista particular e os serviços de concierge, entre outros diferenciais. “O papel do concierge é auxiliar no planejamento da viagem, entendendo o que o cliente procura e oferecendo as melhores dicas de passeios, restaurantes e lugares para visitar”, comenta Adriane. Segundo ela, o concierge também agenda e confirma restaurantes, eventos, compras de ingressos e quaisquer outros serviços especiais que o cliente necessite. “O contato com as pessoas, agora com cuidados redobrados, está muito mais afetuoso. Passar os dias na Serra Gaúcha nunca foi uma experiência tão rica quanto da maneira como agora preparamos com as Experiências Premium”, completa.

Entre as experiências preparadas pelo Grupo Brocker para os turistas na Serra Gaúcha está o Tour Cânion Itaimbezinho com piquenique. “Levamos o clientes em um veículo 4X4 até o maior cânion da América Latina e ao final do passeio servimos um charmoso piquenique para recuperar o fôlego e apreciar a paisagem estonteante”, observa Adriane. Também são oferecidos almoço ou jantar na Adega – Estalagem La Hacienda, visita aos vinhedos com vista para o pôr do sol na Vinícola Don Giovanni, incluindo jantar harmonizado, e Workshop Tudo na Brasa Premium, uma imersão no mundo das carnes e técnicas de assado, com receitas de Fernando Schimanoski, campeão do BBQ Brasil.

