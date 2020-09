5 presentes para todas as idades

Independentemente da idade, alguns tipos de presentes sempre serão boas opções.

Dar um presente para alguém é um ato de afeto e carinho muito grande. É um sinal que você gosta daquela pessoa e deseja, de alguma forma, torná-la mais feliz por meio de algo. Por isso, é normal que todo mundo fique contente quando recebe um presente, seja de aniversário, Natal ou outra ocasião.

Porém, nem sempre é fácil escolher o que dar para alguém. Existem opções criativas, que ajudam aqueles que são mais indecisos. Felizmente, alguns presentes são praticamente universais. Não importa se a pessoa presenteada é jovem ou idosa: conhecendo o gosto dela, é possível encontrar algo certeiro.

O primeiro presente que serve para todos, homens e mulheres, de diferentes faixas etárias, são as roupas. No entanto, existem outras alternativas que podem ser exploradas. Conheça algumas delas abaixo.

Livros e quadrinhos

Se você quer dar um presente para alguém que é um leitor assíduo, um livro é o item certeiro. Trata-se de algo duradouro e que a pessoa irá consumir por muito tempo, proporcionando diversão em casa ou uma forma de escapismo enquanto está na rua.

Histórias em quadrinhos também se encaixam nessa categoria, uma vez que elas abrangem os mais variados temas, indo muito além dos populares super-heróis. Para acertar no presente, basta saber quais são os principais gostos da pessoa: biografias, fantasia, ficção científica, história e terror — as opções são grandes.

Jogos

Se você acha que jogos são somente para crianças, é melhor pensar novamente. Hoje, divertir-se com jogos para videogame e computador é uma forma de lazer bem comum entre os adultos. Assim como no caso dos livros, basta conhecer as preferências da pessoa para dar o presente certo.

Claro, que é necessário estar atento à classificação indicativa do jogo, uma vez que muitos deles não são recomendados para as crianças e os mais jovens. Então, faça uma escolha consciente e apropriada.

Os jogos de tabuleiro também merecem uma chance, já que, normalmente, são produtos associados às faixas etárias variadas, ou seja, adultos e crianças conseguem ter uma boa diversão, principalmente, em grupo, com eles. Essa também é uma opção bem viável.

Perfumes

Uma vez que a pessoa já é mais velha, a partir da adolescência, presentear com um perfume, seja para homens ou mulheres, é outra boa alternativa. A variedade de odores é enorme, assim como há opções com o preço mais em conta até mais caro.

Este presente é uma boa escolha, uma vez que todo mundo gosta de transmitir um bom cheiro quando sai de casa, ainda mais para ir a eventos sociais. Entretanto, pode ser decisão delicada: é necessário saber se a pessoa prefere fragrâncias mais leves ou fortes.

Roupas

Uma escolha clássica, as roupas são a opção número um de presente em muitas ocasiões. É comum presentear com elas desde quando a pessoa é um bebê, mas ainda são uma saída segura até quando o indivíduo é idoso.

A variedade de opções também é uma vantagem. Você pode presentear com camisa, calça, calçados, roupa de ginástica, pijamas, trajes de banho, peças para o frio, etc. Cada uma dessas opções conta com uma variedade de modelos, estampas e malhas diferentes. Diversidade é o que não falta.

Itens de decoração

A princípio, esta pode não ser uma opção que você imagine que uma criança vá gostar, mas isso nem sempre é verdade: presenteá-las com um pôster, contendo seu personagem favorito, ou uma almofada, que tenha ele estampado, são algumas das alternativas de como um item para decorar serve para todo mundo.

As opções são muitas: pôsteres, quadros, relógios de parede, action figures e até plantas — tudo que, de alguma forma, possa tornar a casa da pessoa mais aconchegante e confortável, ao mesmo tempo que transmite mais sobre a personalidade dela para os outros.