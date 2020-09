6 ingredientes que deixam seu drink mais refrescante

Descubra como incrementar suas bebidas com sabor e praticidade

A primavera se aproxima. Com ela, a elevação da temperatura e a baixa umidade do ar tornam o clima convidativo para um drink refrescante, como um refrigerante gelado ou um suco nutritivo.

Com criatividade e poucos ingredientes, é possível transformar qualquer bebida sem graça em um drink interessante e até gourmet. Quer ver só?

Sorvete

A combinação vintage de sorvete de creme e refrigerante de cola ganhou o apelido de vaca-preta, sendo extremamente saborosa e refrescante. A origem dessa mistura é norte-americana e creditada a Robert McCay Green.

Green vendia bebidas aromatizadas e se viu sem gelo em 1874. Diante da situação, optou por comprar sorvete de baunilha em um vizinho e combiná-lo ao refrigerante, dando origem a uma nova bebida, que se tornou um sucesso no mundo todo.

No Brasil, a receita ainda foi customizada para vaca-amarela, que é a combinação do sorvete de creme ao refrigerante de guaraná, típico do nosso país.

Rodela de frutas cítricas

Outra maneira de deixar as bebidas mais refrescantes é colocar uma rodela de fruta cítrica no copo em que irá servi-las. Refrigerante de cola com rodela de limão e guaraná com laranja já se tornaram combinações convencionais.

Em todo o país, basta alguém pedir refrigerante que o garçom automaticamente pergunta se quer que adicione gelo e rodela de fruta. Você costuma aceitar?

Gelo especial

Uma dica para deixar os drinks turbinados e com um gostinho especial, sem ficar aguado, é colocar gelo saborizado. Pode ser água de coco ou suco de frutas, como uva, maracujá ou abacaxi, você escolhe.

A receita pode ser caseira, mas, na pressa, é possível encomendar o gelo saborizado em aplicativos de delivery para desfrutar de uma bebida geladinha e caprichada em poucos minutos.

Outra forma de gelar o drink sem deixá-lo aguado é optar por adicionar frutas congeladas. Esse é um ótimo recurso para bebidas que não combinam com gelo, como o vinho. Acrescentar uvas, amoras ou morangos congelados ajuda a deixar a bebida na temperatura ideal, sem comprometer o seu sabor.

Picolé de frutas

Os picolés também são ótimos para dar um toque refrescante a qualquer drink, mas ficam ainda mais especial nas caipirinhas. Sem contar o visual extremamente bonito, despertando o desejo até daqueles que não costumam beber esse tipo de coquetel.

Ainda é possível combinar sabores distintos, como caipirinha de abacaxi com picolé de morango, ou complementar o drink da mesma fruta: caipirinha de limão com picolé de limão. Na hora de preparar a receita, só é preciso se atentar à quantidade de açúcar para não ficar muito doce conforme o sorvete começar a derreter.

Temperos diferenciados

Ervas aromáticas, como alecrim, hortelã e manjericão, podem transformar o suco, o chá e até a água em um drink elaborado e refrescante. O mesmo ocorre com o gengibre. Para tirar melhor proveito, utilize os temperos frescos: basta macerar um pouco e adicionar à bebida.

Como esses temperos são bem marcantes, a quantidade a ser usada deve ser medida a gosto, pois pode existir o risco deles acabarem o aroma e o sabor do ingrediente principal do drink.

Outras frutas

Use e abuse de sabores pouco comuns em sucos e drinks. Frutas, como maçã verde, seriguela, carambola, caju, pitanga, romã e lima-da-pérsia, podem transformar a experiência sensorial de qualquer bebida, com ou sem álcool.

Testar as combinações que mais agradam ao paladar é a melhor forma de saber como adicioná-las às receitas mais tradicionais, lembrando que o ideal é sempre usar a fruta fresca para poder tirar o máximo proveito de seus sabores.

Harmonização

Para fazer receitas de sucesso, é preciso saber como combinar ingredientes. Nesse caso, é possível harmonizar de duas formas: por semelhança, ao combinar sabores parecidos, como apenas frutas cítricas, ou contraste, quando sabores distintos são misturados, como doce e ácido. Transforme sua primavera com diferentes drinks e torne a estação ainda mais gostosa e refrescante.