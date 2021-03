7 itens que não podem faltar no enxoval

Veja quais são os itens que não podem ficar de fora do seu jogo de roupa de cama.

Dependendo do estilo de arrumação desejado, é possível tanto ousar nas texturas e nas cores da roupa de cama, quanto usar apenas um conjunto simples de lençóis — ambas opções fazem toda a diferença na decoração do cômodo.

Para os mais tradicionais, optar pelos tons neutros é a melhor alternativa, pois, além de ornar com qualquer outro item que já esteja no ambiente, essa solução torna o visual clean e elegante. Bege, braco, cinza e nude rosado são alguns exemplos de cores que fazem parte da paleta dessa proposta.

Antes de falarmos sobre os itens que não podem ficar de fora do seu jogo de roupa de cama, é muito importante destacarmos dois detalhes fundamentais para que não haja erros na hora da compra: material e tamanho.

Tenha sempre em mãos as medidas do colchão, como altura, comprimento e largura, dando preferência para peças de algodão, pois, além de ser bem macio, esse material oferece uma durabilidade maior e não causa alergias. Dito isso, a seguir, veja quais são as peças que não podem faltar no seu kit.

1- Lençol

O lençol é a peça que cobre o colchão e fica em contato direto com a pele. Sendo assim, quanto mais macio, melhor. A maioria dos lençóis possui elástico nas pontas para favorecer a fixação.

Para manter a cama sempre limpa, invista em três peças. Dessa forma, você conseguirá administrar a troca semanalmente, pois, enquanto um lençol estiver lavando, você terá um em uso e outro de reserva.

2- Lençol de cima

Também chamada de cobre-leito ou lençol com vira, esta peça é usada para cobrir a pessoa que deita na cama. Por esse motivo, a recomendação é que ela seja confeccionada em algodão. A quantidade de peças deve seguir a mesma ideia do número de lençóis de elástico.

3- Fronha

A fronha é a peça que cobre o travesseiro e fica em contato direto com o rosto. Por esse motivo, o algodão também é o tipo de material mais indicado. Juntamente do cobre-leito e do lençol, a fronha forma o chamado jogo de lençol, que é o kit mais básico de enxoval.

4- Cobertor ou edredom

Para minimizar o frio da madrugada, invista em pelo menos um cobertor e um edredom. Quando a temperatura cai, são essas peças que proporcionam mais conforto na hora de dormir.

5- Colcha

A colcha é responsável por deixar a cama bem arrumada e vistosa. Geralmente, ela vem acompanhada de capa para travesseiros. Ter duas colchas diferentes já é suficiente para transformar o visual do quarto. Por sujarem menos, elas podem ser usadas por 15 dias. Com isso, não precisam ser trocadas junto do jogo de lençol.

6- Manta

A manta é uma peça que vale a pena o investimento, pois, além de aquecer nas noites mais frias, ela torna a decoração do quarto bastante aconchegante, dando um toque especial.

7- Protetores

O ideal é que todo kit de roupa de cama conte com um protetor de colchão e outro para cada travesseiro. Sua função é proteger contra o suor e a poeira do cotidiano. Além disso, eles prolongam a durabilidade das peças e garantem maior maciez ao deitar.

Os protetores podem ser higienizados a seco uma vez ao mês, somente com o uso de um aspirador de pó. Por fim, vale a pena ressaltar que, segundo especialistas, é recomendado renovar as roupas de cama a cada dois anos a fim de evitar doenças, especialmente as alergias.