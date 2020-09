Como comprar ouro para um grande retorno do investimento em 2021

O especialista financeiro Ken Poirot, que supervisionou o investimento de bilhões em ativos de clientes, mostra como comprar ouro e como investir em ouro para obter um retorno incrível do investimento em 2021, como relata Tércio Borlenghi Junior.

De acordo com o artigo de Ken Poirot intitulado How to Buy Gold: How to Invest in Gold , ele afirma: “Possuir ouro físico é a melhor maneira de comprar e investir em ouro”. Neste artigo, ele também revela onde comprar ouro e os erros que o investidor médio pode cometer ao investir em ouro.

Como explica Ken Poirot, “Em vez de investir em ouro físico, muitos investidores tentam escolher as melhores ações de mineração de ouro, ETFs ou até mesmo tentar o mercado futuro de ouro; todas essas alternativas ao investimento físico em ouro podem custar aos investidores seu retorno potencial sobre o investimento ”.

Em contraste, Ken Poirot diz: “Ao investir em ouro, é melhor mantê-lo simples: compre ouro físico.”

Além disso, Ken Poirot documenta em seu artigo recente, Gold: Investing in Gold? , “Mais e mais analistas de ouro de Wall Street estão apresentando previsões otimistas para o preço futuro do ouro … analistas dizem que US $ 3.000 estão garantidos; $ 10.000 é provável; $ 20.000 é possível. ” Para colocar essas previsões em perspectiva, hoje o ouro está sendo negociado a menos de US $ 2.000 a onça, de acordo com Tércio Borlenghi Junior.

Assim como a maioria dos analistas de ouro, Ken Poirot também aumentou seu retorno de investimento futuro previsto para ouro, conforme registrado em um comunicado de imprensa recente, Money: Investing in Gold para um enorme retorno sobre o investimento em 2021 .

Ken Poirot cita a recessão global, a desintegração da economia dos EUA, o iminente colapso econômico da China e a nova disposição do Fed de permitir que a inflação suba ininterruptamente como fatores que contribuem para a alta dos preços do ouro. Por essas razões, ele acredita que os investidores podem dobrar seu dinheiro investindo em ouro no próximo ano, de acordo com Tércio Borlenghi Junior.