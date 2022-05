5 dicas para comprar roupas no atacado no Brás

Se você já trabalha com a revenda de roupas ou está pensando em entrar nesse universo, com certeza já deve ter escutado falar do Brás, certo? Esse é um dos lugares mais procurados quando o assunto é comprar roupas para revender, seja pela grande quantidade de lojas, variedade de produtos ou preços acessíveis.

Mas para saber comprar as melhores roupas no Brás, é preciso estar preparado, pois esse bairro localizado no centro de São Paulo é dedicado apenas ao comércio de roupas tanto para revenda quanto para uso próprio.

A região do Brás é considerada o maior polo de confecção de roupas no Brasil com mais de 5.000 lojas atacadistas, esse é o local mais procurado pelos varejistas de todo o país.

1- Faça uma pesquisa de preço

Essa etapa não pode ser esquecida quando se trata de compras de roupas no atacado no Brás. É importante que antes de ir às compras, você saiba qual o valor que você está disposto a investir.

Fazer um planejamento financeiro antes e analisar quanto vale a pena pagar em cada peça vai facilitar na hora de fazer as compras, pois é preciso estar atento as peças que estão em alta no momento e quais são as que têm maior facilidade de vendas.

2- Peça descontos

Se você acha que pedir desconto é algo vergonhoso, deve deixar esse pensamento de lado agora mesmo! Muitos vendedores acabam cedendo ao pedido e dando desconto em algumas peças, principalmente em trocas de estações. Então perca a vergonha e peça aquele descontinho para levar algumas peças a mais. Quanto mais você conseguir economizar, maior será o seu lucro nas peças.

3- Transporte

Para chegar no Brás, existem ônibus que oferecem o serviço de bate e volta, facilitando o seu acesso ao bairro. Assim, você consegue ir a São paulo e voltar para casa no dia seguinte.

4- Varejo ou Atacado

Se você for ao Brás, deve ficar atento ao modelo de venda de cada lugar. Muitas lojas podem optar por trabalhar apenas com vendas no varejo, outras preferem vender no atacado.

5- Escolha um só lugar

Uma dica valiosa que irá facilitar a sua vida é escolher lugares que ofereçam tudo o que você procura em um só lugar. Dessa forma, você economiza tempo e pode comparar os preços e fazer suas comprar de forma ágil.

Conheça o aplicativo do Gira

Para você que não mora em São Paulo ou não pode deixar os seus compromissos diários para ir ao Brás comprar a sua mercadoria, esse aplicativo é para você!

Sem sequer sair de casa, você consegue fazer suas compras na plataforma em apenas alguns cliques. Basta baixar o aplicativo em seu celular e terá acesso a mais de 100 lojas atacadistas diretamente do Brás, não é o máximo?

No Gira você consegue selecionar os produtos de diversas lojas e receber todas juntas, claro, sempre prestando atenção a quantidade mínima de peças por cada loja. E as vantagens não param por aí! Com um valor de frete mais econômico do que em outras plataformas, sua mercadoria chegará todas juntas, pois após ser finalizada a comprar e efetuado o pagamento, as peças são reunidas na sede do gira e enviadas a você de uma vez só.

O que está esperando para baixar o aplicativo e fazer o seu primeiro pedido? Boas compras!

