5 Dicas importantes para começar atividades físicas

Todo mundo sabe sobre os benefícios de uma vida ativa. Compreendem sobre a prevenção para o tratamento de diversas doenças, sejam elas físicas ou psicológicas. Porém, pouca gente sabe que os cuidados são necessários antes de começar a fazer uma atividade física.

Certamente você deve ter amigos que, mesmo com as suas agendas lotadas de compromissos, jamais deixam de ir à academia um só dia. Alguns não param de falar sobre a próxima corrida e saem sorrindo depois de uma aula de pilates. Sabemos que essas pessoas são a minoria, porém são obcecados por academia. E se você tem o desejo de praticar exercícios físicos, pode ter certeza que as dicas deste artigo vão lhe ajudar bastante. Portanto, confira as dicas a seguir e não fique parado.

Independentemente da finalidade pelo qual você quer iniciar a prática de atividades físicas, o importante é começar do seu jeito. O exercício físico deverá estar associado com as nossas atividades diárias, pois os benefícios dos exercícios físicos poderão proporcionar algo muito além da saúde física.

Com o objetivo de iniciar uma vida mais saudável, é necessário muita organização e planejamento. Primeiramente, jamais se comprometa com metas mirabolantes e impossíveis de serem cumpridas, busque começar pensando em pequenos objetivos, descubra as suas habilidades e os seus limites. E jamais se esqueça de colocar as horas exatas de atividade física na sua agenda. Uma forma de se organizar é fazendo uma lista no Excel, porém, se você ainda não sabe mexer no Excel, faça Cursos Online de Excel, e melhore os seus conhecimentos.

Comece sempre com uma atividade que não vai exigir tanto preparo físico de você, como, por exemplo: uma caminhada, bicicleta, musculação leve ou até outras atividades ao ar livre. Indicamos você iniciar o seu treinamento por cerca de duas vezes na semana e de forma que seja progressiva, e conforme a sua adaptação vá aumentando a frequência dos exercícios.

Busque se exercitar no primeiro período da manhã, pois assim você cumprirá essa meta de primeira e, consequentemente, aumentará a sua disposição ao longo do dia, além de deixar o seu metabolismo mais acelerado.

Além de se exercitar de manhã, procure sempre realizar as atividades em grupo. Caso se trate de um esporte individual, estabeleça metas, como, por exemplo: caminhar ou correr dois quarteirões, andar de bicicleta por dois quilômetros, entre outras metas.

Além dos exercícios físicos, é fundamental ter uma boa alimentação e mudar os seus hábitos alimentares. E com isso, você irá perceber algumas melhorias na disposição no seu dia. Se você deseja aprender sobre como se alimentar melhor, faça Cursos Online da área, e aprenda como montar um prato para cada refeição do dia.

Sabemos que o início é complicado, porém é possível que o desconforto e as fadigas musculares apareçam, e fará que você pense duas vezes em repetir o exercício no dia seguinte, porém jamais deixe isso te parar.

Qual a melhor atividade física?

A escolha da atividade física será uma questão totalmente pessoal. Pois, não existe um tipo de atividade física ideal para todos. As preferências de cada pessoa serão fundamentais para a adesão e para a continuidade da prática esportiva. Cada pessoa deverá escolher os devidos exercícios de sua preferência, com o objetivo que exista motivação da mesma.

Algumas vezes, pode acontecer da pessoa não se adaptar à prática que foi escolhida, porém é muito importante jamais desistir de praticar as atividades físicas e experimentar sempre outras modalidades, até encontrar o melhor para você.

Segundo uma pesquisa do Ministério do Esporte mostra que é muito comum abandonar os exercícios físicos, principalmente quando se tem entre 16 e 24 anos. As grandes alegações são a falta de tempo ou a substituição por outras prioridades.

Compreendendo sobre os seus exercidos, selecionamos 5 dicas para lhe ajudar a ter motivação e jamais desistir:

1. Mantenha a hidratação

Consuma bastante água diariamente, o mínimo é de dois litros de água diariamente. Hidrate-se sempre antes, durante e depois do exercício físico.

2. Proteja-se do sol

É fundamental que você evite a radiação solar por um longo período de tempo. Portanto, pratique esporte nos horários adequados para não ocorrer a desidratação ou até mesmo câncer de pele.

Sempre faça uso de protetor solar, mesmo se o dia estiver nublado. Use viseiras, óculos escuros, roupas com proteção UV e bonés.

3. Vista-se adequadamente

Cada modalidade esportiva vai requerer uma roupa especial. E uma vestimenta inadequada poderá provocar danos em seus movimentos durante a atividade física, uma má postura, dores e muito mais.

Portanto, sempre use um calçado confortável e roupas cômodas.

4. Alongue-se

Nos exercícios físicos é muito fácil se contundir, portanto sempre antes de exercícios físicos faça alongamentos, eles são voltados para promover o aquecimento e a proteção de seus músculos. O alongamento dinâmico vai se parecer muito com a ideia de aquecimento, porém você vai depender do objetivo, essa combinação de exercícios de alongamento poderá ser trabalhada em sessões exclusivas ao longo da semana ou até como complementar de uma outra sessão.

A regularidade vai contribuir para uma melhora da coordenação motora, para a manutenção e até para o aumento da amplitude de movimento durante a atividade física, para a correção postural, para a redução de encurtamentos musculares e até para o relaxamento muscular, entre outros benefícios.

O aquecimento será a parte integrante e indispensável para o início da atividade física e ajudará na transição do estado de repouso para o de alerta.

O aumento da temperatura corporal terá grande efeito por todo corpo e vai permitir que os organismos desempenhem a sua capacidade máxima prevenindo assim lesões e acidentes.

5. Não se automedique

Se você sentir qualquer alteração ou desconforto muscular, durante ou após uma atividade física, suspenda a atividade imediatamente e sempre procure um médico.

A automedicação pode ser muito prejudicial para você.

Depois de ler sobre as 5 dicas importantes para começar atividades físicas, você ficou com alguma dúvida?

Se você gostou do que leu, comente aqui embaixo sobre essas dicas e mande os resultados logo a seguir. E se quiser compartilhe essas dicas com os seus amigos e amigas.

Grande abraço e até o próximo post!

