Prefeitura intensifica distribuição de álcool no transporte público

A Prefeitura de São José dos Campos intensificou as medidas para conter a disseminação do novo coronavírus com a instalação de totens com álcool em gel nos terminais do transporte público. A atual Administração Municipal também cobrou das empresas que operam o serviço no município para a implantação de dispenses com o produto dentro dos veículos, o que já está em andamento.





Prefeitura de São José dos Campos

Esta é mais uma ação da atual Administração Municipal para ter um transporte público mais seguro e consciente, conter a disseminação do Covid-19 e salvar vidas. Uma pesquisa realizada pelo IPPLAN (Instituto de Pesquisa e Planejamento) do dia 22 ao dia 24 deste mês, mostrou que os ônibus registram baixo índice de contágio pelo novo coronavírus.



O levantamento foi realizado com pacientes recuperados de covid-19 em São José dos Campos. Ao todo, 515 pessoas de um total de 3.258 pacientes que foram diagnosticados com a doença respiratória e estão recuperados responderam as questões.



Dessas 515 pessoas, apenas 5,8% disseram acreditar que tenham sido contaminados pelo novo coronavírus nos ônibus urbanos. Para a coleta dos dados, os pesquisadores aplicaram o questionário por telefone.

Outras medidas





Os ônibus, por exemplo, que já eram higienizados antes da pandemia, têm recebido uma higienização extra ainda nas garagens, antes da primeira viagem, sempre nas paradas técnicas de cada linha, no Terminal Rodoviário Central e na ECO (Estação de Conexão) do Campos de São José, na região leste.



Essa preocupação da atual Administração Municipal com a segurança e saúde dos usuários do serviço tem sido elogiada pela população, que tem se acostumado e colaborado, por exemplo, com as equipes da Urbam (Urbanizadora Municipal) que realizam a sanitização de pontos, praças e terminais.



Ao todo, a atual Administração Municipal já realizou mais de 27 mil sanitizações em pontos de ônibus. O serviço é feito diariamente em todas as regiões do município e também inclui o Terminal Rodoviário Central e a ECO do Campos de São José.



Na ação, é aplicado um desinfetante à base de Quaternário de Amônio, indicado para desinfecção de pisos, paredes, bancadas de trabalho, equipamentos, utensílios, entre outros, e que age eficientemente sobre microrganismos. O produto aplicado tem durabilidade de sete dias nas superfícies. Ainda assim, o Terminal Rodoviário Central, por exemplo, recebe a sanitização às terças-feiras e sábados.



Além da sanitização, numa ação inédita no país, a Prefeitura distribuiu gratuitamente 100.000 máscaras aos usuários dentro dos veículos e nos principais pontos do município.



Os funcionários das empresas que operam o serviço também receberam a vacina contra a gripe H1N1, máscaras e álcool em gel, além de instruções com relação aos cuidados a serem adotados durante a prestação do serviço. Os funcionários que estão no grupo de risco foram afastados e também não é permitido o embarque sem o uso de máscara.



Todos os agentes e operadores do sistema de transporte recebem orientações de segurança e atuam como multiplicadores da conscientização.





Covid 19

A Prefeitura reforça que os cuidados para conter a disseminação do Covid 19 precisam ser mantidos, como o uso de máscaras, sempre lavar as mãos, usar o álcool em gel e evitar tocar os olhos e a boca. No transporte público, além dessas medidas, também é importante evitar conversas com os demais usuários, deixar as janelas abertas para a circulação de ar, respeitar o distanciamento no momento de embarque e se possível, viajar fora dos horários de pico.

A operação





Vale ressaltar que, a operação do transporte público durante a pandemia foi definida em uma ação conjunta entre a Administração Municipal, as empresas responsáveis pelo serviço e o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

Atualmente, cerca de 80% da frota de ônibus do município está sendo disponibilizada para a população, e transporta em média 45% dos passageiros em comparação com dias normais antes da pandemia.



Assim como a flexibilização do governo estadual, a alteração operacional é gradativa e acompanhada diariamente para possíveis ajustes e alterações, com o foco no melhor atendimento aos usuários.

A Prefeitura também já distribuiu 100 mil máscaras de proteção para os usuários do transporte público – Foto: Charles de Moura/PMSJC