Como aumentar as vendas de um pet shop online?

Ultimamente, os donos de petshop online ou física precisam se inovar e criar novas estratégias para elevar as suas vendas e manter assim as receitas em um bom ritmo.

O primeiro passo que podemos mencionar é planejar a atuação da sua loja.

Para isso, será necessário conhecer o mercado consumidor, que é o seu público-alvo, e identificar os produtos de qualidade que serão vendidos.

Além do planejamento financeiro e estratégico, investir em uma qualidade de atendimento se tornou imprescindível hoje em dia. Apenas os funcionários bem treinados serão capazes de elevar o exato volume de vendas e aumentar assim o valor do trabalho empregado.

É dever do empreendedor estimular a sua equipe, ter uma meta de vendas e estabelecer bônus por cada meta atingida. Assim, será mostrado a importância que a empresa dá para os funcionários.

Se você tem o sonho de ver o seu pet shop crescer, manter os seus clientes e conquistar cada vez mais clientes, você deve levar em consideração algumas ações e planejar as devidas estratégias. Então, será preciso conhecer muito bem o seu mercado e compreender quais são os produtos de maior venda para, justamente, comercializá-los em sua loja.

É fundamental investir em um bom atendimento e em ações de fidelidade, você pode disponibilizar Cursos Online para os seus funcionários, e melhorar assim o atendimento da sua loja.

Veja neste artigo, algumas técnicas que irão melhorar o atendimento em sua loja. Então, pegue caneta e papel, e anote tudo que vamos lhe passar.

Vamos lá?

Organize sua loja para vender mais

Com uma boa organização da sua loja, você irá influenciar no aumento das suas vendas. Podemos definir que o principal produto de uma pet shop será a ração, então sempre escolhe a ração da melhor qualidade.

Indicamos que o lojista coloque a ração no mundo do estabelecimento. Assim, ele irá forçar o consumidor a circular pelo espaço da loja e, consequentemente, irá observar outros itens.

Uma forma prática de arrumar a loja é distribuir os produtos por categorias. Tente colocar perto da entrada material de higiene e de estética. Depois, faça a disposição de acessórios, artigos de estética, produtos farmacêuticos e, por último, os alimentos.

Busque oferecer vantagens aos seus clientes

Ainda com o objetivo de aumentar a sua clientela, a pet shop poderá oferecer comodidades para o cliente. Como, por exemplo: venda por WhatsApp, delivery, prêmios, entre outros.

O consumidor se sentirá mais valorizado e dará sempre a preferência a quem o trata bem. As promoções e os brindes costumam ter efeito altamente positivo na conquista da preferência.

É muito importante que o lojista tenha consciência de que o esforço deverá ser permanente. Podendo estabelecer metas de resultados para curto, médio e longo prazos.

Inovação

É dever do dono da loja procurar sempre inovar para aumentar as vendas no seu empreendimento e a admiração dos seus clientes. A inovação estará relacionada tanto aos produtos quanto aos serviços oferecidos ao público.

Em relação aos processos, isso envolverá as práticas que reduzem os custos e aumentam a produtividade. Já os produtos e serviços, a inovação irá significar desenvolver cada vez novos recursos e possibilidades para os clientes, suprindo assim as necessidades deles.

Busque fazer pesquisas com o objetivo de obter novas ideias ou solicitar aos funcionários que pensem sobre alguma inovação, é essencial para que o pet shop se supere cada vez mais, e esteja à frente da concorrência.

Como uma estrutura inovadora, você ganhará os seus clientes pelo diferencial. Todas essas informações irão lhe ajudar a ter novas ideias com o objetivo de superar os seus concorrentes.

Qualidade

Além de investir em inovações, você deverá investir em produtos de qualidade em seu pet shop, pois sem a qualidade, a inovação não vai servir para nada.

Portanto, você jamais deve abrir mão de uma excelente qualidade dos seus serviços e produtos oferecidos, pois afinal de contas, será ela que fará os clientes voltarem ao seu estabelecimento.

Apesar das dificuldades, nunca diminua a qualidade de seus produtos, sem uma boa qualidade você poderá ter um grande prejuízo. A qualidade deve estar presente nos produtos do seu pet shop, nos serviços, no bom atendimento, nas mensagens e até no pós-venda.

Vantagens

Com o objetivo de aumentar as suas vendas e fidelizar cada vez mais clientes é fundamental oferecer algo além do que já é normalmente oferecido.

Existem algumas vantagens que devem ser oferecidas, com o objetivo que os seus clientes se sintam bem, e sempre escolham o seu pet shop. Invista em vantagens como o serviço delivery, o de transporte de animais, sorteios, brindes, agrados para os pets, entre outros. Essas ideias vão facilitar a vida dos clientes e os fazem com que eles retribuam na fidelização.

Cadastro de clientes

Sempre quando um cliente comprar qualquer produto ou serviço no seu pet shop, sempre faça um cadastro dele em seu sistema. As informações mais importantes são o nome, celular e e-mail. A partir desse momento você possuirá o contato do cliente, assim você terá mais chances de fazer ele voltar.

Com o email ou WhatsApp, você poderá mandar mensagem perguntando o que achou do seu serviço ou do produto. Além de mandar mensagens avisando sobre descontos ou promoções. Fazendo um simples cadastro, você poderá construir um bom relacionamento com o cliente. Porém, se você ainda não sabe mexer em um computador, indicamos que você faça agora mesmo um Curso Online da área da informática

Organização do pet shop

Todos os itens mais vendidos devem sempre ficar no fim da loja. Assim, para que o cliente encontre o produto ele deverá passar por todos os outros. Fazendo com que aumente as chances do consumidor em levar cada vez mais mercadorias.

Saiba separar produtos por categoria e jamais coloque medicamentos e itens de higiene perto dos alimentos.

