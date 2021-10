Roadtrips: conheça os melhores roteiros para viajar de moto pelo país

Com rotas que vão de Norte a Sul, separamos destinos perfeitos para quem quer descobrir o Brasil sobre duas rodas

A sensação de liberdade que só quem pilota – e quem está na garupa – sente ao pegar a estrada é inexplicável. O misto de liberdade e adrenalina fazem com que a experiência de qualquer viagem se torne ainda mais empolgante. Pensando nisso, reunimos os melhores destinos para quem quer viver a experiência de contemplar a natureza e as belezas de nosso país de ponta a ponta.

Antes de tudo, ressaltamos a importância do uso de roupas adequadas para pilotagem. Em roadtrips feitas de moto, tanto motorista, quanto garupa, além de expostos aos trânsito, também podem vir a lidar com mudanças climáticas repentinas. Para evitar eventuais imprevistos, recomenda-se o uso de capas, galochas e todos os apetrechos de proteção. Outro detalhe importante é se atentar ao modelo de capacete escolhido para a viagem. Dentre as recomendações, deixamos a dica que os modelos de capacetes LS2 são uma boa escolha para quem, além de ficar seguro, não quer ter problemas na chuva e no sol.

Feitas as recomendações, começamos nossa lista de destinos pela parte mais alta do país. Nas regiões Norte e Nordeste, as rotas são ricas em áreas verdes e belas praias. A Rota do Sol, que vai de Ponta Negra ao sul de Natal, é a melhor opção para quem, além de curtir a estrada, pretende pegar uma praia. O trajeto conta com, ao menos, seis praias lindíssimas, que prometem ao viajante uma experiência incrível. Para esse percurso, é importante que o piloto fique atento aos animais que podem cruzar as pistas e, claro, tenha cuidado nas partes mais estreitas. Existem opções de pousadas e hotéis para quem pretende estender a viagem e tornar a experiência ainda mais completa.

Para quem prefere descobrir o estado de Alagoas, a estrada AL-101, que liga Maceió a Maragogi, é a melhor pedida. A estrada fica próxima ao mar, permitindo aos viajantes que sintam a brisa do mar e tenham uma visão estonteante de um dos destinos mais bonitos de todo o país. Na região Norte, o melhor destino é a rota de Salinópolis: o balneário paraense possibilita ao viajante que ele chegue ao mar de moto e ainda viva uma experiência mais radical. A recomendação é que sejam usadas motos que andem na areia; assim, a viagem poderá ser ainda mais completa e o piloto poderá literalmente andar à beira-mar.

Na região Centro-Oeste, o destino queridinho é a famosa Chapada dos Veadeiros. O trajeto é amado por pilotos mais radicais e conta com uma vista única que só o Parque Nacional da Chapada pode proporcionar. O destino agrada tanto os mais aventureiros, quanto os mais calmos. A observação de animais é um dos maiores atrativos turísticos da Chapada, e, para quem deseja mais emoção, atividades como rapel e trilhas também fazem parte do combo oferecido por esse cartão-postal do país.

No Sudeste e Sul do país, as opções são variadas, tanto para quem quer apenas contemplar a paisagem, como para os apaixonados por rios e praias. Na região Sudeste, Capitólio, a terra dos cânions em MG, atrai turistas que querem viver uma experiência mais emocionante, que une trajetos desafiadores a uma vista incrível, repleta de cachoeiras e quedas naturais. Outro trajeto também recomendado para quem igualmente curte experiências com água é o trecho Rio-Santos, que vai do litoral Norte de São Paulo até as primeiras praias do estado do Rio de Janeiro. O destino é uma boa pedida para quem está em contato com a natureza e possibilita aos viajantes que, além de tudo, tenham uma vista única de céu e mar se unindo. No Rio, a melhor opção para os mais românticos é viajar pela Estrada das Hortências; como sugere o nome, a vegetação floreira é o destaque do trajeto de 184 km, que vai de Casimiro de Abreu e Sana até Ouro Preto, em Minas Gerais. A viagem é riquíssima em verde e encanta os olhos de quem quer estar em contato com a natureza.

Na região Sul, além das belíssimas praias já conhecidas, o destaque fica para a Rota Romântica, que, como sugere o nome, é uma ótima pedida para os apaixonados. O trajeto é feito pela Via Serrana (trajeto que liga RS e SC) e passa por pequenas cidades como a adorada Gramado. A dica é que os viajantes façam essa viagem com tempo e não deixem de conhecer nenhuma das pequenas cidades românticas que só o Sul pode nos oferecer!



Em suma, existem roteiros para todos os gostos e localidades pelo Brasil. A ideia é de que o percurso seja escolhido conforme as preferências de quem o fará e, claro, que a experiência incrível e feita em segurança. O Brasil tem muito a oferecer. Descubra-o!

