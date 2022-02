5 coisas que você pode fazer quando ganhar na loteria

Embora as chances de ganhar o prêmio principal na loteria sejam baixas e suas chances de ganhar qualquer prêmio sejam pequenas, alguém terá a sorte de sair com o grande prêmio, certo? Se você sente que é essa pessoa, então vá em frente.

Há tantas coisas que você pode fazer quando ganha o prêmio que a lista seria infinita. Coisas que você sempre sonhou, seu carro dos sonhos, sua casa dos sonhos, você pode comprar presentes para seus entes queridos ou doar para os menos afortunados – clique aqui e leia mais sobre como você pode ajudar sua comunidade após ganhar um prêmio.

Com um prêmio milionário você estaria bem preparado para a vida, há uma vida inteira de aventura, diversão, prazer e experiências que apenas alguns podem ter a sorte de experimentar. Aqui estão 5 ideias das coisas que você pode fazer quando ganhar!

#1. Compre uma casa nova

Uma casa nova está quase sempre na lista de compras dos novos ganhadores da loteria. Como multimilionário, você pode decidir fazer tudo pela casa dos seus sonhos.

Alguns compram mansões como forma de diversificar seus ativos ou como forma de expor sua riqueza. Após se tornar um milionário você também pode investir seu dinheiro em propriedades em Los Angeles, Nova York, Mônaco e Londres.

Um condomínio na 432 Park Ave custará US$ 95 milhões (R$ 486,8 milhões), e você poderá desfrutar de um spa de classe mundial e vistas panorâmicas do horizonte.

#2. Compre um jato particular

Como um multimilionário, o dinheiro não é mais um obstáculo para lhe dar liberdade e conveniência pessoal. Uma experiência autêntica em um jato particular permitirá que você evite as filas, voe em sua programação e aproveite todas as comodidades de que gosta.

Um jato particular personalizado é um símbolo de liberdade e poder. As pessoas ultra-ricas do mundo desfrutam da conveniência, conforto e privacidade de possuir um jato particular.

#3. Possuir uma ilha privada

É hora de ir embora. Tão distante. Muitas pessoas sonham em ter uma ilha – mas esse sonho pode se tornar realidade para quem jogar na loto online e se tornar um vencedor da loteria. As ilhas privadas são um bem de luxo acessível para os ricos.

O proprietário da Virgin Galactic, Richard Brandson, comprou uma Necker Island de 74 acres no Caribe por apenas US$ 180.000 (R$ 922,4 mil). No entanto, a manutenção pode ser assustadora, e seria melhor se você alugasse antes de comprar.

Com milhões no banco, você pode desembolsar US$ 29,5 milhões (R$ 151,1 milhões) e se tornar proprietário do rancho Mill Creek no Texas.

#4. Férias de luxo

Quando você ganha na loteria, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Claro – férias! Você precisa de uma, e você merece! As férias de que estamos falando não é em um resort qualquer, mas em um que pode oferecer regalias para viajantes de luxo.

Férias econômicas são fáceis de encontrar, mas como um novo milionário, você precisa de um destino de primeira.

Existem muitos locais para férias de luxo amados pelos ricos e famosos, de Telluride às praias de Bali. Você pode encontrar férias em alguns dos belos locais do mundo, como Havaí, Ilhas Fiji, Seychelles, Paris, Maurício, Nova York, Ruanda, entre outros destinos.

#5. Compre animais de estimação exóticos

Os filmes de James Bonds são uma indicação que indivíduos com patrimônio líquido ultra alto amam seus animais de estimação exóticos.

Os ricos amam seus cães tanto quanto amam sua condução extravagante. Por US$ 1,9 milhão (R$9,7 milhões), você pode comprar o melhor amigo do homem – um mastim tibetano fofinho de raça pura.

Para adicionar à lista, o Labrador mais caro do mundo é o Sir Lancelot Encore – o primeiro cão clonado com sucesso do mundo que custa um preço astronômico de US$ 16 milhões (R$81,9 milhões).

Existem muitas espécies exóticas, como o cavalo de corrida puro-sangue Green Monkey, que também encabeça a lista dos animais de estimação mais valiosos do mundo, leiloado pelos US$ 16 milhões (R$81,9 milhões) em 2009.

Imagem de Alejandro Garay por Pixabay