Uma década de excelência: Phenom 300 da Embraer se torna o jato da categoria leve mais vendido do mundo pelo 10º ano consecutivo

A Embraer atingiu hoje um marco histórico com o anúncio de que os jatos da série Phenom 300 se tornaram os modelos da categoria mais vendidos do mundo pelo décimo ano consecutivo e o bimotor a jato mais entregue de 2021, segundo números divulgados pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA), associação que reúne fabricantes do setor. A Embraer entregou 56 jatos da série Phenom 300 no ano passado, consolidando a excelência do produto por uma década e domínio de mercado.

A série Phenom 300 teve uma média anual de 50 aeronaves entregues por ano desde que entrou no mercado, em dezembro de 2009. Até o momento, a série acumulou mais de 640 entregas. Estas conquistas destacam o comprometimento da companhia em melhoria e inovação contínuas, além de oferecer as melhores características da categoria como alcance, velocidade, pressurização de cabine e tecnologia de ponta.

“É uma honra para a série Phenom 300 ser o jato da categoria leve mais vendido do mundo nos últimos 10 anos. Alcançar uma década de domínio é uma conquista extraordinária para a Embraer e solidifica nossa posição de liderança no mercado”, afirmou Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Esse marco garante a posição de liderança da aeronave no segmento de jatos leves, um reconhecimento da performance superior, tecnologia, conforto e suporte pós-venda. Desde o início, evoluímos a aeronave continuamente com base nos comentários dos clientes e continuaremos inovando e melhorando pelos próximos anos.”

A série Phenom 300 opera em 39 países e acumula cerca de um milhão e quinhentas mil horas de voo. A Embraer investe continuamente na atratividade da aeronave para clientes exigentes de todo o mundo, com melhorias em seu desempenho, tecnologia, conforto e eficiência operacional, resultando no maior valor residual do mercado.

Em janeiro de 2020, a Embraer anunciou o novo e aprimorado Phenom 300E. A aeronave recebeu em março daquele ano a tripla certificação das agências reguladoras do Brasil, Europa e Estados Unidos, ANAC, EASA e FAA, respectivamente. A primeira entrega dessa nova versão da aeronave ocorreu em junho de 2020.

O Phenom 300E estabelece o mais alto padrão de excelência na categoria de jatos leves. Em termos de desempenho, o Phenom 300E é ainda mais rápido, capaz de atingir Mach 0.80 (aproximadamente 850 km/h), tornando-se o jato certificado para operação com apenas um piloto mais rápido em produção, capaz de entregar 464 nós de velocidade de cruzeiro e alcançar 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e com reservas NBAA IFR.

Os novos recursos de conforto deste jato incluem uma cabine mais silenciosa, mais espaço para as pernas no cockpit e um novo interior premium – a edição Bossa Nova. que engloba um pacote com os mais recentes desenvolvimentos de interiores da Embraer, incluindo detalhes em fibra de carbono e o exclusivo estilo de acabamento Praia de Ipanema, da Embraer. É também o primeiro da série Phenom 300 a apresentar superfícies em black piano.

Dentre os aprimoramentos tecnológicos adicionais estão um upgrade de aviônicos, apresentando um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (ROAAS) – a primeira tecnologia desse tipo a ser desenvolvida e certificada na aviação executiva – bem como proteção preventiva contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), Modo de Descida de Emergência, PERF, TOLD e FAA Datacom, entre outros. O Phenom 300E também conta com conectividade 4G via Gogo AVANCE L5 com cobertura para os EUA e conectividade via satélite para as demais regiões do mundo.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o mundo de viagens aéreas privadas sob medida do futuro, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor – ao mesmo tempo que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam tecnologia, desempenho e conforto inovadores. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva em sua forma mais pura; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido dos últimos dez anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de voo da classe, são os jatos executivos de médio e super médio porte mais revolucionários e tecnologicamente avançados, capazes de cruzar continentes e oceanos, respectivamente. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e ágil que é a melhor em serviços do setor. Para obter mais informações, visite executive.embraer.com.

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos leves, com uma velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR. Com o melhor desempenho de subida e pista de sua classe, o custo de operação e manutenção do Phenom 300E é menor do que de seus concorrentes. A aeronave é capaz de voar a 45 mil pés (13.716 metros), equipada com dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1 com 3.478 libras de empuxo cada.O Phenom 300E oferece cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e seu compartimento de bagagem está entre os maiores em sua categoria. As maiores janelas da classe proporcionam iluminação natural abundante na cabine, bem como na toalete. O conforto dos assentos, com reclinação e capacidade de movimento total, é aprimorado pela melhor pressurização entre os jatos leves (altitude máxima de cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, guarda-roupa e galley, opções de comunicação de voz e dados e um sistema de entretenimento A cabine amigável, permite a operação single-pilot e oferece o avançado Prodigy Touch Flight Deck, baseado no aclamado conjunto de aviônicos Garmin 3000. Os recursos que a aeronave possui e são encontrados em categorias superiores, incluem reabastecimento em um único ponto, toalete com manutenção externa e uma escada de ar.