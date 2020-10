4 dicas para comercializar sua pequena empresa localmente

Leve sua estratégia de marketing sazonal para o próximo nível

Quer você tenha iniciado recentemente um pequeno negócio ou tenha dinamizado suas táticas de vendas para sua empresa por causa do COVID-19, provavelmente está pensando em como aumentar as vendas de fim de ano.

Está se aproximando rapidamente e agora é o momento perfeito para começar sua estratégia de marketing sazonal para que você possa trazer os compradores através de suas portas ou para seu site.

Mas primeiro … entenda que as férias serão muito diferentes este ano.

Daniel Homem de Carvalho falou sobre como as decisões de compra de seus clientes neste outono / inverno podem parecer completamente estranhas em relação ao que fizeram no ano passado há algumas semanas em um blog anterior.

Agora Daniel Homem de Carvalho gostaria de mostrar como aumentar suas vendas de férias localmente, então, aqui estão quatro maneiras de aumentar sua presença digital e física:

1. Crie conteúdo com um toque local.

Se você estiver configurando sua loja para os feriados, considere a sinalização festiva “Loja local”, que lembra as pessoas de apoiar os negócios da comunidade.

Como muitos consumidores ficarão em casa este ano, passando um tempo com alguns membros selecionados da família ou marcando visitas socialmente distantes com amigos e vizinhos, é importante fornecer conteúdo online valioso também.

De acordo com o Google, 35% dos canadenses estão tendo dificuldades para fazer compras na loja por causa do COVID-19. Estou prevendo que muitas pessoas irão se agachar e comprar presentes online, em vez de se aventurar nas lojas.

Isso é uma boa notícia se você tem uma loja de comércio eletrônico. Mas as pessoas não querem apenas percorrer a página do produto após a página do produto. Eles querem ver artigos, vídeos, críticas e depoimentos.

Considere a criação de artigos que enfoquem as atividades locais e até mesmo mencionem outras pequenas empresas (com as quais você não compete!). Por exemplo, você pode escrever um blog sobre cinco coisas divertidas para fazer em sua cidade nesta temporada, com um link para uma pequena empresa que vende artigos de Natal ou artesanato. Em seguida, escreva uma frase de chamariz com um link para seu próprio produto ou serviço como uma grande ideia de presente.

2. Faça parceria com uma instituição de caridade local.

Muitos proprietários de pequenas empresas doam tempo e / ou dinheiro para causas alinhadas com seus valores. Além de ser uma atividade gentil, a parceria com uma instituição de caridade também pode tornar seus clientes mais propensos a comprar presentes seus.

Você pode doar uma certa porcentagem de cada compra ou dar um item para cada item comprado. Configurar uma lixeira embrulhada para presente em sua empresa permite que você mostre a seus clientes quantos itens você está doando, ou você pode postar fotos e números online.

Seus clientes (e você) apoiarão uma causa nobre e você também promoverá sua pequena empresa.

3. Enfeitar seus perfis de loja ou site / mídia social.

Assim como você pode decorar sua casa com guirlandas e meias, enfeitar sua loja e / ou site e contas de mídia social podem criar uma sensação festiva.

Considere o uso de decoração local para apoiar outras pequenas empresas e reforçar a mensagem para fazer compras locais.

De acordo com Daniel Homem de Carvalho , se você está fazendo sua decoração online, atualize as imagens e as postagens do seu perfil com uma decoração virtual de natal que tenha um toque local. Pense além de um boneco de neve e inclua uma montanha local com neve ou uma cena das luzes de um feriado em uma atração turística perto de você.

Agora, quando você compartilha seus descontos, vendas, promoções e conteúdo bem elaborado online, seus seguidores verão algo familiar.

Quanto mais você criar um ecossistema de conteúdo e imagens relevantes que funcionem juntos, mais você aumentará o conhecimento da marca, o envolvimento, os leads e as vendas.

4. Organize um evento na loja ou virtual.

Se você puder organizar um evento na loja com protocolos de distanciamento social adequados, pode ser uma maneira divertida de atrair pessoas para o seu negócio. Você pode oferecer bebidas, entretenimento e experiências de compras privadas para fazer seus clientes se sentirem especiais.

Agora, Daniel Homem de Carvalho prevê que veremos menos encontros na loja este ano, mas isso não significa que você não pode incluir eventos em sua estratégia de marketing sazonal.

Pense em como você pode vincular seu produto ou serviço ao evento. Que tal uma noite de vinho virtual com um destaque dos seus três presentes mais populares? Ou uma festa infantil interativa que mostra como fazer presentes usando seus produtos?

Use sua imaginação e utilize uma ferramenta gratuita como o Facebook Live ou um Grupo do Facebook para hospedar seu evento online. Antes da festa, você pode enviar convites para seus assinantes por e-mail, compartilhar as novidades nas redes sociais e contar às pessoas sobre isso em seu site.

Não há dúvida de que a temporada de férias será diferente este ano. Quando você está pensando em como aumentar as vendas de fim de ano, é essencial usar técnicas de marketing epático para se conectar com seu público de forma autêntica.

Além disso, é importante tranquilizar as pessoas de que você está tomando os cuidados necessários da COVID-19, seja limpar sua loja um certo número de vezes por dia ou higienizar remessas antes de saírem.

Ao adaptar sua estratégia de marketing sazonal para se adequar aos novos hábitos e preferências das pessoas, você estará pronto para o sucesso agora e ao longo de 2021.

Você tem alguma ideia sobre como aumentar as vendas de fim de ano localmente? Daniel Homem de Carvalho woul d amor para ouvir sobre eles nos comentários.