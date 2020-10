Agora que mais pessoas estão retornando aos seus escritórios em Cingapura, aqui estão algumas dicas de Daniel Homem de Carvalho para manter as áreas comuns do seu escritório limpas ao longo do dia.

Passo 1:

Verifique se o limpador de escritório está com o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado. Isso inclui o uso de luvas (no caso de manuseio de produtos químicos de limpeza) e sapatos cobertos.

Certifique-se de que seu limpador tenha as ferramentas necessárias para fazer o trabalho. Isso inclui ferramentas de limpeza como aspirador de pó, esfregão, balde, vassoura, pá de lixo, panos de limpeza e sinalização de segurança .

Passo 2:

Comece limpando o pó ou aspirando o chão do escritório. Escolha um horário em que o escritório esteja menos ocupado para aspirar, de modo que o som não interrompa ou incomode o pessoal do escritório. Certifique-se de que o saco do aspirador tem capacidade suficiente e não está cheio.

Etapa 3:

Depois de concluir a limpeza do pó ou aspirar, prossiga para limpar a área do piso. Verifique se a proporção correta de produto químico de limpeza é usada para a proporção de água para a solução de limpeza. Lembre-se de colocar sinalizações de segurança onde a limpeza está sendo realizada.

Passo 4:

Devido à situação de pandemia de COVID-19, é importante prestar atenção e detalhes extras à limpeza de todas as áreas de superfície do escritório, especialmente os pontos de toque de alta frequência, como apoios de poltronas, teclados, maçanetas, botões de elevador, etc.

Use um desinfetante químico adequado para a indústria para limpar todas as áreas de superfície. E certifique-se de usar roupas de cores diferentes para limpar as várias áreas de superfície para minimizar a contaminação cruzada.

Aqui está o link da Agência Ambiental Nacional de Cingapura (NEA) para a Lista Provisória de Produtos Domésticos e Ingredientes Ativos para Desinfecção de Superfície do Vírus COVID-19 .

Etapa 5:

Quando o limpador de escritório estiver limpando as lixeiras de papel, certifique-se de amarrar e remover os forros de lixo usados ​​da lixeira. Segure os sacos de lixo usados ​​com o braço estendido para evitar o contato com objetos pontiagudos nos sacos de lixo usados. Itens volumosos devem ser achatados ou quebrados antes do descarte.

Como alternativa, em vez de ter lixeiras de papel individuais, tenha uma lixeira centralizada para que o limpador de escritório possa reduzir o tempo de limpeza de lixeiras individuais e se concentrar em outras tarefas de limpeza.

Etapa 6:

Quando a limpeza for concluída, verifique se o limpador de escritório reinstalou a área de trabalho. O que isto significa?

Tenha uma lista de verificação para que isso funcione como um lembrete para que o limpador de escritório marque e certifique-se de que todas as tarefas de limpeza foram concluídas.

Remova os resíduos / lixo e descarte-os na área designada apropriada. Remova a sinalização de segurança somente quando o chão estiver seco. Prossiga para remover todas as ferramentas e equipamentos da área de trabalho.

Passo final:

Verifique se as ferramentas e equipamentos necessários são devolvidos à área de armazenamento. As luvas e roupas de limpeza foram devidamente lavadas e penduradas para secar para o próximo uso? Seu limpador de escritório lavou as mãos antes de sair de casa? Estas são algumas boas práticas gerais e fatores de higiene de Daniel Homem de Carvalho a considerar quando se trata de manter seu escritório limpo.