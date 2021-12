5 dicas para iniciantes no mundo do skincare

O skincare caiu nas graças do povo, mas ainda é uma incógnita para muita gente. Acompanhe as dicas para iniciar seus cuidados com a pele

O skincare é um novo queridinho das blogueiras. E não é para menos, a rotina de cuidados diários com a pele é imprescindível para deixá-la ainda mais saudável e bonita. Mas para os iniciantes do mundo do skincare esse autocuidado pode se tornar um bicho de sete cabeças.

Adotar uma rotina diária de skincare é muito mais fácil do que se imagina. Se você quer começar a cuidar da sua pele, mas ainda não sabe por onde iniciar, saiba que é possível entrar no mundo do skincare tranquilamente e dar adeus a pele sem hidratação, com cravos e espinhas.

1 – Converse com um dermatologista. Esse profissional irá tirar todas as suas dúvidas, adequar os cuidados de acordo com a sua pele e indicar os produtos de skincare a serem usados. Ninguém melhor que ele para acompanhar esse novo processo de cuidados com o seu rosto.

2 – Comece aos poucos. Inicie com uma rotina simples para que você não desista facilmente.Não adianta incluir milhões de produtos de uma vez só, se depois você irá ficar com preguiça de aplicá-los. O mais importante é higienizar, hidratar e proteger a pele com os produtos indicados pelo profissional.

3 – O skincare é uma rotina. Sabendo disso, é importante que você siga os cuidados diariamente pela manhã e antes de dormir. Os resultados aparecerão ao longo do tempo, não serão imediatos, por isso, tenha persistência e mantenha os cuidados dia após dia, inclusive aos fins de semana. Você terá uma pele mais saudável, macia e viçosa.

4 – Aproveite os fins de semana. Você pode usar os fins de semana, que normalmente são dias mais tranquilos, para manter um cuidado mais profundo, utilizando máscaras faciais de limpeza para eliminar as impurezas que ficam acumuladas na pele.

5 – Não se esqueça do protetor solar. Esse produto não é para ser usado somente em dias de sol para aproveitar a praia ou a piscina. Ele precisa ser usado todos os dias e fazer parte da sua rotina de skincare. O protetor solar protege a pele dos raios UVA e UVB e age também contra o envelhecimento precoce e as manchas.

Visitas regulares ao dermatologista, cuidados diários e atenção aos sinais da pele são o principal caminho para uma pele saudável.