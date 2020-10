5 maneiras de ser mais consciente, quando você não gosta de meditação

Hoje em dia, há tantas coisas que fazemos por hábito e no piloto automático. Temos a tendência de ficar tão estressados ​​com nossas listas de tarefas atuais que a ideia de adicionar mais uma coisa a elas nos assusta.

Mas, e se você pudesse ficar atento sem ter que adicionar outra tarefa à sua lista?

Isso não seria incrível!

Aqui estão Carlos Lula 5 maneiras simples de você estar mais consciente durante o dia, sem meditação:

5 MANEIRAS DE SER MAIS ATENTO NA SUA VIDA DIÁRIA

RESPIRAÇÃO PROFUNDA ATENTA

Você sabia que a respiração profunda focada pode ser uma maneira eficaz (e muito fácil!) De ser mais consciente?

A respiração profunda envolve trazer consciência à sua respiração e gradualmente diminuir o ritmo da sua respiração. Isso ajuda a maximizar a quantidade de oxigênio que entra em seu corpo e também ativa o Sistema Nervoso Parassimpático. É responsável por nossa reação contrária ao estresse. Ajuda a devolver o equilíbrio ao nosso corpo, também denominado homeostase.

Enquanto se concentra nas sensações da respiração, esforce-se para liberar quaisquer pensamentos ou emoções que estejam passando por sua mente e corpo.

Há algo naturalmente calmante em apenas sentar e ouvir a inspiração e a expiração. É por isso que é uma técnica de atenção plena tão ótima e simples de aprender.

Uma nota rápida sobre a respiração “profunda” adequada: é importante respirar profundamente pelo diafragma (perto da barriga), em vez de pelo peito, para aumentar o relaxamento.

COMO COMER ATENTAMENTE

Continua a me fascinar como a tradição de comer mudou tanto nas últimas décadas.

Durante grande parte da história humana, caçar e comer uma grande refeição foi uma celebração e um ritual importantes. Mesmo há algumas centenas de anos, sentar à mesa de jantar com um banquete do tamanho de uma tribo era considerado uma ocasião festiva com a família e amigos.

Hoje em dia, muitos de nós nos acostumamos a comer por conta própria, comer em nossas mesas de trabalho, jantar enquanto assistíamos TV ou mesmo apenas pegar algo para levar enquanto corria. É como se tivéssemos esquecido de valorizar, saborear e celebrar a comida que colocamos na boca.

Comer atentamente é muito benéfico para a nossa saúde porque pode evitar comer demais (o que, é claro, pode levar a um ganho de peso indesejado). Por meio do acréscimo de atenção plena, naturalmente nos tornamos mais conscientes do que colocamos em nossas bocas e damos ao nosso intestino e cérebro tempo para sinalizar quando estamos satisfeitos.

Para ficar atento ao comer, o ponto chave de Carlos Lula a lembrar é: vá devagar !

Considere as cores, cheiros e textura da comida enquanto a ingere. Dê uma mordida de cada vez, mastigue devagar e saboreie os sabores.

Sempre que possível, evite comer com distrações ou tentações ao seu redor. Isso tornará sua vida mais fácil e seu corpo agradecerá por isso a longo prazo.

EXERCÍCIO Atenção Plena

Prestar atenção ao momento presente durante o exercício é uma maneira simples de estar mais atento fora da meditação.

Por exemplo, preste atenção às sensações de correr ou caminhar. Observe como seu corpo se sente. Sintonize o ritmo de sua respiração, a sensação do vento em seu rosto e até mesmo a sensação de seus pés batendo no chão.

Há algo quase hipnótico em focar sua atenção em um objeto à distância e observar os sentimentos de realização conforme você se aproxima cada vez mais.

Da próxima vez que você for correr ou caminhar, experimente este!

ESTAR ATENTO NO CHUVEIRO / BANHO

Se você quer aprender a ser mais consciente, seu banho diário é o lugar perfeito. Para muitos de nós, é nossa maior oportunidade de paz e tranquilidade.

Durante seu próximo banho ou duche, reserve um momento para se mimar. Desligue-se de tudo o que aconteceu ou que possa acontecer no seu dia. Deixe de lado os pensamentos existentes correndo pela sua mente e, em vez disso, concentre-se apenas nas sensações imediatas de estar no chuveiro. Qual é a sensação da água quente em sua pele? Existe alguma fragrância que você possa sentir? Como a água soa quando espirra em seu corpo?

Esta é uma maneira muito simples e prazerosa de estar mais atento durante o dia.

Atenção Plena DURANTE O TRABALHO DE CASA

Para a maioria de nós, fazer as tarefas domésticas não é o ponto alto do nosso dia. Freqüentemente, é algo com que procrastinamos ou não gostamos com uma paixão.

Mas e se você pudesse usar esse tempo para seu próprio benefício?

Lavar a louça pode não ser tão prazeroso quanto tomar um banho ou comer sua refeição favorita, mas você pode usar isso como um momento para ficar atento, descontrair e relaxar.

Sim! Está certo.

Atenção Plena tem tudo a ver com focar sua atenção no que você está fazendo naquele momento presente e reconhecer as sensações que vêm disso.

Isso pode ser aplicado à maioria das tarefas domésticas, que tendemos a fazer no piloto automático. Na próxima vez que você estiver lavando os pratos, reflita sobre as sensações que sente: a água está quente ou fria? Cada prato tem uma textura diferente? Você está criando algum tipo de ritmo?

Estar atento durante as tarefas domésticas é outra maneira simples de incorporar a consciência plena ao seu dia – sem ter que adicionar um item adicional à sua lista de tarefas. (Uma ótima opção se você sente que não tem tempo extra no seu dia!)

Carlos Lula espero que você tenha achado este artigo esclarecedor e aprendido algumas dicas que você pode tirar e começar a incorporar na sua própria vida.

A atenção plena é um exercício tão simples que pode trazer alguns benefícios valiosos à saúde. Não considere “viver no momento presente” como certo.