Precisando de inspiração? 4 filmes sobre empreendedorismo e negócios que irão incentivar o seu primeiro passo

A arte também é responsável por inspirar mudanças e ajudar na superação de desafios; confira alguns filmes que mostram as aventuras do empreendedorismo

A sétima arte pode oferecer muito mais que apenas o simples entretenimento. Assistir e se permitir adentrar no mundo dos filmes faz com que o telespectador viaje para novos lugares, conheça outras realidades e se inspire com histórias de aventuras e a superação de desafios. Entre tantas possibilidades, uma das mais interessantes é a de descobrir como surgiram e evoluíram algumas propostas inovadoras que se tornaram exemplos de negócios de sucesso. Confira, abaixo, alguns exemplos de filmes que se preocupam em mostrar a trajetória cheia de obstáculos e riscos de grandes empreendedores e seus negócios, o que pode ajudá-lo a dar o pontapé inicial em sua própria jornada, em busca da realização de seus sonhos.

Coco Antes de Chanel (2009)

O filme conta a trajetória da estilista francesa Gabrielle “Coco” Chanel, a fundadora da Chanel, uma das grifes de moda mais influentes e marcantes da história. Abordando desde sua infância de origem humilde até a passagem para a vida adulta da estilista, o longa mostra como a estilista foi capaz de vencer as adversidades e revolucionar o mercado da moda com suas propostas inovadoras, como o abandono dos espartilhos e a criação das calças femininas, peça de roupa que à época era exclusiva aos homens. A obra mostra, também, como Coco teve que se adaptar à sociedade e adotar uma postura vista como mais masculina para ser respeitada e ter suas ideias levadas a sério, o que certamente a ajudou a se tornar a figura prestigiada que é hoje.

A Vida e a História de Madam C. J. Walker (2020)

Essa obra é na verdade uma minissérie de 4 episódios, que mostra o negócio inovador de Madam C. J. Walker, a primeira mulher negra dos Estados Unidos a se tornar milionária. Filha de escravos, a empresária é responsável pela criação de uma linha de produtos cosméticos para cabelos afro. A obra mostra como a protagonista, a partir de uma queixa e desconforto pessoal com seu próprio cabelo, motivou-se e inventou um produto que atendesse não somente suas próprias demandas, como também de outras mulheres negras.

Steve Jobs (2016)

O longa acompanha a vida de um dos nomes mais importantes da tecnologia, Steve Jobs, o fundador da Apple. O filme mostra como, apesar de ser um grande inventor apaixonado por seu trabalho e suas criações, Jobs costumava ser uma pessoa muito difícil de lidar. Como consequência de seu temperamento, o ambiente de trabalho era fortemente afetado, podendo comprometer o desempenho da empresa, que era uma das mais promissoras e inovadoras do mercado, acarretando até mesmo em sua demissão da mesma.

A Grande Aposta (2015)

Em A Grande Aposta, são mostrados os eventos que levaram à crise econômica de 2008, iniciada nos Estados Unidos e provocada pela bolha imobiliária. Um investidor da bolsa de valores nota que os empréstimos imobiliários correm grande risco de inadimplência, e vê a oportunidade de ganhar dinheiro ao aplicar investimentos contra o mercado. Outros investidores acabam notando o mesmo perigo e também passam a fazer aplicações semelhantes. A operação era julgada improvável de ser bem-sucedida por muitos, mas por acreditarem em suas próprias observações, os investidores foram capazes de enxergar uma oportunidade única, antes da crise estourar, e acabaram lucrando com a quebra do mercado financeiro.

Após a maratona assistindo aos filmes, é impossível não se inspirar para dar continuidade em seus próprios projetos. As obras trazem lições importantes sobre enxergar oportunidades, ter criatividade, paciência e, acima de tudo, muita coragem. Aqueles que sonham em abrir sua própria empresa precisam seguir alguns trâmites legais, como a abertura de CNPJ, além de definir um plano de negócio. Com isso, você vai estar no caminho certo e cada vez mais próximo de atingir seus objetivos profissionais.

Foto:istock