4 dicas de renda extra para complementar o orçamento no final do mês

Com o advento da internet e o avanço tecnológico é possível conciliar o trabalho formal com um trabalho extra para complementar a renda no final do mês ou criar uma reserva para situações emergenciais.

Com a pandemia pelo COVID-19 e as restrições impostas pelos governos, as opções para conseguir uma renda extra se expandiram e independente do momento em que o mundo ou as pessoas estejam passando sempre surgem novas ideias, estratégias e opções para conquistarmos nossa independência financeira ou ganhar um dinheiro extra. Em algumas opções não é necessário ter muita qualificação, porém é importante descobrir quais são suas habilidades e fazer uso delas a seu favor.

Após considerar suas habilidades e afinidades é necessário planejar, estudar e criar estratégias, assim como comparar os prós e contras das atividades que colocará em prática de maneira organizada. Trazemos algumas dicas para você iniciar seu projeto para investir e conquistar sua renda extra.

Trabalhe com programas de afiliados

Os afiliados são remunerados para divulgarem produtos e cursos de terceiros, através de links de vendas nas redes sociais. O programa de afiliados ou marketing de afiliados tem se tornado cada vez mais popular, sendo possível obter uma boa renda extra com as comissões recebidas. Existem vários tipos de programas de afiliados, para participar é necessário se cadastrar e começa a divulgar os produtos das empresas.

Um dos melhores programas de afiliados é a empresa Lomadee, é uma empresa líder neste setor, possuindo parceria com as mais diversas marcas conhecidas no mercado, como Amazon, Nike, entre outras.

Ensine com aulas particulares

Se você tem conhecimento em uma matéria ou idioma especifico, é possível aproveitar essa habilidade e ganhar dinheiro compartilhando seu conhecimento com outras pessoas, de forma online, alcançando pessoas de varias regiões do país.

Tenha sua loja online

Os e-commerces se expandiram principalmente no período da pandemia e continuam crescendo em todo o mundo, vender e divulgar seus produtos online, não é necessário ter seu próprio site, hoje é possível montar sua loja virtual e vender nos markeplaces principalmente quando não se tem caixa para fazer um site exclusivo é uma das alternativas mais viáveis. O marketplace reúne diversos vendedores como um shopping.

Invista no mercado financeiro

Muitas pessoas contam com somente uma fonte de renda única, porém atualmente é possível investir uma pequena parte da sua reserva ou da sua renda, é importante alertar que não se deve comprometer sua renda e bem investir toda reserva emergencial.

Hoje existem diversas maneiras de investir no mercado financeiro com pequenos montantes e conseguir uma boa rentabilidade. As criptomoedas estão em alta e ainda que seja um investimento com alta volatilidade, é uma das opções onde é possível iniciar as negociações a partir de R$ 1,00. Existem vários caminhos para as negociações, entretanto algumas ferramentas como as bandas de bollinger são essenciais para podermos visualizar o cenário do mercado para compra e venda dos ativos, assim como das moedas digitais. Aqui cabe outro alerta, busque por informações de fontes seguras, entenda e estude seu perfil de investidor antes de começar a negociar ativos no mercado financeiro.

Seja qual for a atividade escolhida e sua aptidão para iniciar um novo projeto para obter renda extra procure se manter criativo, ter um diferencial e se destacar da concorrência, passe uma imagem inesquecível aos clientes, para que seja sempre o primeiro a ser lembrado bem como seu produto.

As opções para conseguir um dinheiro extra são muitos, mas para pessoas que tem pouco dinheiro ou tempo para investir, as opções como freelancers e consultorias são as mais viáveis, mas cabe cada pessoa avaliar qual a melhor estratégia e opção seja mais adequada para alcançar seus objetivos e expectativas.

