Andrade Gutierrez abre incrições para captar soluções em seu 5º ciclo de inovação aberta

A Andrade Gutierrez, uma das maiores empresas de engenharia e construção da América Latina, está com inscrições abertas para o novo ciclo do Vetor AG, seu programa de Open Innovation, que busca soluções inovadoras de todo o Brasil para aplicação em suas obras.

O programa entra no seu 5º ano que, desde 2018, já trabalhou com mais de 30 iniciativas. Dessa vez, os desafios são:

RH 4.0;

Integração de Dados;

Disponibilidade de Equipamentos;

Cadeia de Suprimentos e Logística;

Treinamento e Cultura;

ESG;

5G – Conectividade no canteiro de obras;

Podem se inscrever empresas, startups e pesquisadores que tenham soluções para os desafios da Andrade, eleita em 2021 e 2022, a empresa de engenharia e construção mais inovadora do país.

As soluções selecionadas terão a oportunidade de realizar um projeto-piloto com apoio do time de inovação nas obras da construtora, com a oportunidade de se tornarem fornecedores da AG.

As inscrições poderão ser feitas via site vetorag.com.br até 23/09!

Conheça alguns cases do Vetor AG

Redução de incertezas na caracterização do subsolo – A Spectrageo, startup acelerada no 2º ciclo e investida pela Andrade Gutierrez, é especializada em soluções geofísicas. Em conjunto com a AG, desenvolveu uma solução de investigação e caracterização de solos de forma contínua e não invasiva, 20 vezes mais rápido que o tradicional método SPT (Standard Penetration Test).

Equipamento modular para purificação de até 5 mil litros de água por dia – A PWTech, startup acelerada no 4° ciclo do Vetor AG, fornece um equipamento modular capaz de potabilizar até 5 mil litros de água por dia. Foi implementada em uma obra da AG, tornando a água local potável e própria para consumo dos 3000 colaboradores mobilizados no projeto.

Caminhão basculante controlado remotamente a até 2km de distância – O 4.ZERO é um caminhão não tripulado que teve sua tecnologia desenvolvida em parceria com a Volvo e ACR, com o objetivo de atender, de forma precisa e eficaz, as demandas dos mercados de mineração e descomissionamento de barragens.

Andrade Gutierrez

Digitalização da programação semanal e geração automática de indicadores – A startup Mentor Construção, acelerada no 3° ciclo do Vetor AG, desenvolveu um projeto em parceria com a Andrade Gutierrez para digitalização da programação semanal, dos apontamentos de produção e equipamentos, e geração automática de indicadores, integrando as áreas de planejamento e produção em uma só plataforma.

