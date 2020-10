Dicas de compras on-line que vão te ajudar a economizar e evitar dores de cabeça

Saiba como manter a segurança dos seus dados e aproveitar as melhores ofertas on-line.

O e-commerce está bombando em 2020, mas o medo e a desinformação ainda atrapalham as compras on-line. Pensando nisso, trouxemos diversas dicas para que você possa economizar e evitar dores de cabeça na hora de comprar roupas, eletrônicos, eletrodomésticos ou móveis com desconto pela internet.

Aqui, você vai entender como pode economizar, comprando em lojas confiáveis e mantendo os seus dados em segurança. Confira algumas recomendações abaixo:

Verifique a reputação da loja

Um ponto importante para garantir a sua segurança é checar a reputação da loja. Para isso, entre em sites, como o Reclame Aqui, e veja a classificação do estabelecimento. Nestes portais, dá para ter uma ideia não só das notas, mas das avaliações e da porcentagem de problemas resolvidos.

Outra maneira de verificar a confiabilidade de um e-commerce é por meio do site do Procon da sua cidade. Frequentemente, ele faz listas de lojas não confiáveis, sobretudo, em períodos de grande movimentação comercial.

Pesquise preços em sites comparadores

Uma forma de economizar nas compras on-line é monitorar os preços dos produtos que lhe interessam. Você pode fazer isso com facilidade por meio dos sites de comparação de valores.

Cadastrando-se em portais do gênero, você pode receber alertas quando os produtos desejados estiverem com um preço baixo, acompanhando o histórico do valor de compra nos últimos seis meses. Isso também facilita a escolha do melhor momento para adquirir um item.

Verifique se a loja possui selos de segurança

Ao entrar na loja virtual, você pode checar alguns pontos que aumentam o nível de segurança de um site e estão visíveis para todos. O primeiro deles é o certificado SSL, que garante a criptografia de ponta a ponta e traz mais proteção para os seus dados.

Para isso, basta verificar se a URL do site começa com HTTPS e há um símbolo de cadeado antes do endereço. Também é uma boa verificar se a loja conta com a aprovação de selos de segurança, como o Site Blindado, que podem ser vistos, geralmente, no rodapé da página.

Busque opções com cupons de desconto

Para quem quer economizar, buscar opções de compra com cupons de desconto pode ser uma excelente alternativa. Entre em sites específicos e verifique se há códigos disponíveis de suas lojas preferidas.

Assim, você pode resgatar os cupons e utilizá-los em suas próximas compras. Esta é uma forma de comprar com segurança e economia.

Fique por dentro dos canais de atendimento e da política de troca e devolução da loja

Outros pontos que devem ser observados quando você entra em uma loja virtual são os canais de atendimento e a política de troca e devolução do e-commerce. Isso é fundamental para garantir que, caso haja algum erro ou dúvida, você saiba como reclamar e por onde entrar em contato.

Alguns sites possuem uma política de troca e devolução bastante difícil, e isso é um fator determinante para que você desista da compra. É importante pesquisar essa possibilidade para não ter dores de cabeça depois.

Considere o frete e o prazo de entrega

Nem sempre o preço baixo é garantia de economia. Para ter certeza de que está aproveitando uma boa oferta, você deve prestar atenção ao valor do frete. Assim, pode somar os valores e ver onde é mais vantajoso comprar.

Procure por opções de frete grátis na compra de diversos produtos. Isso pode ser uma forma de garantir uma economia maior. Outro ponto importante é considerar o prazo de entrega, principalmente, se você precisa do item rapidamente. Esse também é um fator decisivo para evitar problemas.