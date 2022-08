Teatro musical “No Quintal do Mundaréu” estreia nesta sexta em Santa Branca

Projeto celebra protagonismo e resistência das mulheres com teatro, música, exposição e oficina

Estreia nesta sexta (26) o espetáculo de teatro musical “No Quintal do Mundaréu”, às 19h, na praça Ajudante Braga, no Centro de Santa Branca. A produção leva a assinatura do Grupo Teatro do Imprevisto, de São José dos Campos, tem a direção de Luiz Carlos Laranjeiras e é voltada para a infância e a juventude. O espetáculo terá acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e marcam o início da circulação do projeto “As Três Marias, Estrelas do Sertão”, em comemoração ao aniversário de 18 anos da trupe joseense.

“No Quintal do Mundaréu”

“No Quintal do Mundaréu” foi concebido para ser encenado a céu aberto, bem próximo ao público. Artistas (Carolina Marques, Cibele Tomaz, Izildinha Costa, Ricardo Salem e Vivian Rau) e bonecos apresentam a história de “Maria”, uma menina que não quer nascer. Temendo as violências do mundo, ela passa os dias na rede tecida com o cordão umbilical e confronta quem tenta convencê-la a sair da barriga de sua mãe. Rumo ao seu encontro três Marias guiadas por um ser Multiverso peregrinam por um lugarejo com a missão de celebrar o milagre do nascimento.

Nesta jornada por um quintal multicolorido, serão apresentados cadinhos das vidas de mulheres que viveram em outro tempo e espaço, mas poderão ajudar Maria na difícil decisão de vir ao mundo. Nascer será uma luta e viver será outra.

Reflexão e circulação

“O espetáculo ‘No Quintal do Mundaréu’ faz parte do projeto As Três Marias parte do projeto ‘As Três Marias, Estrelas do Sertão’, que tem como tema o feminino, a mulher, o empoderamento e, ao mesmo tempo, é um trabalho que fala sobre as violências sofridas pelas mulheres”, explica o também produtor Ricardo Salem. “Eu acredito que ele será um trabalho que vai ter bastante relevância, não só no aspecto de criação artística, mas também de reflexão”, completa.

A iniciativa tem o incentivo do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, e vai circular por mais municípios, como Salesópolis, Lagoinha, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Areias, Arapeí e Bananal, até o mês de outubro. Além da montagem, cada cidade receberá a oficina “Descobrindo o Boneco de Mamulengo” (inscrições abertas em https://linktr.ee/teatrodoimprevisto ) e a exposição “Mamulengo – gente em forma de boneco”. Todas as atividades são gratuitas.

Dia 26/8 – Santa Branca

– Oficina “Descobrindo o Boneco de Mamulengo” – 9h às 13h;

– Exposição “Mamulengo, gente em forma de boneco”, com curadoria de Edjane Lima, a mestra Titinha (PE);

– Espetáculo teatral e musical “No Quintal do Mundaréu”, com direção de Luiz Carlos Laranjeiras, às 19h. Com acessibilidade em LIBRAS.

Local: Casa de Cultura e Praça Ajudante Braga, Centro.

Grupo Teatro do Imprevisto

Mais informações: @teatrodoimprevisto e facebook.com/grupoteatrodoimprevisto