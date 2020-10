3 dicas para aproveitar promoções on-line

A praticidade da internet, combinada com os preços baixos de promoções, pode ser potencializada com dicas simples

É sempre bom economizar dinheiro e manter as finanças em dia, mesmo comprando tudo que se deseja ou precisa. As promoções são o momento ideal de concretizar a combinação de ambos, e a internet é, possivelmente, uma das melhores maneiras de comprar mais barato.

Cada vez mais, o chamado e-commerce ganha confiança dos brasileiros, por isso, é uma modalidade que vem crescendo bastante nos últimos anos. Apesar de comprar na internet ser algo bastante simples e seguro, fica mais fácil aproveitar as promoções que encontramos on-line quando seguimos algumas dicas bem simples.

Pesquise sobre preços e lojas

Uma das principais vantagens de comprar on-line é a possibilidade quase infinita de pesquisa. Isso, na verdade, deve ser feito em lojas físicas, já que a internet apenas facilita essa tarefa. Nunca compre nada, dentro ou fora de uma promoção, sem analisar tanto o produto, quanto as ofertas de outros estabelecimentos que oferecem o mesmo.

Em especial, para quem vai comprar uma marca ou item com o qual não se tem conhecimento ou afinidade, a pesquisa é essencial para que a compra seja um negócio de sucesso. Aqui, a máxima “o barato pode sair caro” deve ser levada a sério.

Existem diversos fóruns on-line que avaliam produtos, bem como, hoje em dia, não é difícil que o item desejado já tenha sido revisado por algum canal focado em conteúdo para o consumidor, em plataformas de vídeos, como o YouTube.

Da mesma forma, tenha certeza de que a loja em que decidiu comprá-lo tem, de fato, o menor preço. Não são raras as vezes em que o mesmo produto é vendido em um estabelecimento com preço promocional, que, ainda assim, é maior que o valor regular de outro, do mesmo setor.

Defina suas prioridades

De maneira geral, as promoções devem ser aproveitadas para adquirir produtos que já estavam em sua lista de desejos ou necessidades. Apesar de isso ser uma verdade para qualquer tipo de promoção, no caso das compras on-line, é ainda mais importante ser considerado.

Isso porque se, por um lado, a internet possibilita uma pesquisa melhor e mais ampla, por outro, te expõe a um maior número de promoções. Assim, não é difícil que sejamos tentados por compras que não estavam em nosso planejamento.

Comprar algo desnecessário, somente por causa de uma promoção, na maioria das vezes, pode ser configurado como um gasto extra, em vez de uma economia.

Esteja em segurança

O anúncio de promoções, infelizmente, também é uma estratégia de aplicação de golpes e fraudes. Por isso, tenha certeza de que está realizando suas compras em plataformas seguras. Para isso, ao contrário do que muitos pensam, não é preciso comprar apenas de grandes empresas.

Uma forma muito simples de ter certeza de que está se relacionando com uma loja séria é analisar o canal de comunicação com o consumidor. Isso porque é por meio dele que você poderá se reportar diretamente à empresa da qual está comprando.

Nessa situação, também vale a pesquisa. Mesmo pequenos negócios, muitas vezes, têm avaliações disponíveis na internet. Confira a satisfação dos clientes anteriores e analise se a compra com essa empresa em particular vai ser vantajosa.

Empresas sérias jamais vão te pedir a senha do seu cartão de crédito. Esse é um alerta que deve ser considerado o suficiente para nunca comprar de nenhum estabelecimento que requisitar essa informação.

As redes sociais das empresas também são um ótimo termômetro para analisar a segurança da compra. Estudos mostram que consumidores são bastante ativos nesse tipo de plataforma. Assim, muitas vezes, o setor de comentários de uma postagem pode ser uma ótima fonte de pesquisa.