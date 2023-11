Abbraccio abre o seu primeiro restaurante em São José dos Campos

Marca inspirada no lifestyle italiano abre as portas nesta segunda-feira (4/12), no CenterVale Shopping; Menu com massas artesanais, ambiente moderno e acolhedor criam experiência única para os clientes

Inspirado no lifestyle italiano, o Abbraccio inaugura, nesta segunda-feira (4/12), em São José dos Campos, o seu primeiro restaurante na Região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Localizado no piso Dutra, do CenterVale Shopping, a abertura da unidade conta com investimento R$5 milhões e gerou um total de 80 empregos diretos.

Abbraccio

O Abbraccio, restaurante que pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Aussie no país, estará instalado em uma área de 450 m², com 195 lugares. A nova unidade da rede traz para os clientes da região uma experiência diferenciada tanto pelo ambiente quanto pelos destaques de um cardápio exclusivo e cuidadosamente elaborado – desde aperitivos a massas artesanais e deliciosos risotos, perfeito para satisfazer até mesmo os paladares mais exigentes.

Com uma arquitetura arrojada e, ao mesmo tempo, acolhedora, a unidade de São José dos Campos conta uma adega de vinhos especialmente selecionados para harmonizar com os pratos e o conceito de cozinha aberta que permite aos clientes observarem e acompanharem o preparo e a finalização dos pratos.

“A inauguração de nossa primeira unidade em São José dos Campos é um marco importante para Abbraccio. Retomamos a expansão da marca com dois novos restaurantes na cidade de São Paulo e, agora, chegamos a uma cidade inédita. Estamos expandindo nossa presença no Brasil e seguimos fortalecendo nossa posição no país. Agora, nosso objetivo é oferecer uma experiência única e saborosa a todos os clientes da região, que tanto ansiaram por este momento” diz Rita Mauro, Diretora de Operações do Abbraccio.

Ação Social

Para celebrar a inauguração da primeira unidade na região, o Abbraccio firmou parceria com o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) com a doação de R$20 mil em gifts cards, que serão convertidos em apoio a instituição.

O Hospital do GACC é a principal referência no atendimento oncológico de crianças e jovens menores de 19 anos de toda a região. “Ao longo dos últimos 26 anos de Bloomin Brands no Brasil sempre apoiamos instituições das comunidades entorno dos nossos restaurantes, como forma de agradecimento pela forma como nos recebem tão positivamente quando chegamos a uma nova cidade. Acreditamos que é fundamental apoiarmos causas que fazem a diferença na vida das pessoas, e o GACC é um exemplo claro disso.” diz Kelly Aguilar, sócia-proprietária da unidade de São José dos Campos do Abbraccio.

Sobre o Abbraccio:

O Abbraccio conta com 16 unidades físicas no país, localizadas nas cidades de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, traz uma experiência diferenciada de casual dining fundamentada na hospitalidade calorosa e em um cardápio variado, com um toque moderno e vibrante. Ambiente inspirado no lifestyle italiano, com cozinha aberta que permite que os clientes acompanhem de perto a preparação dos pratos com massas artesanais e ingredientes frescos. O Abbraccio Restaurante pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Aussie Grill no país.