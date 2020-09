São José Futsal empata com Intelli pela Liga Nacional de Futsal

Pela terceira rodada da LNF, o São José Futsal recebeu a Intelli e empatou no Tênis Clube, por 2×2, somando mais um ponto no grupo. Agora os joseenses jogam contra o Minas na próxima terça-feira, 08, novamente em casa. Gols marcados por Jeffinho (2x).

Crônica

A partida começou com a Intelli segura na marcação, focando no equilíbrio em sua defesa antes de atacar e, por isso, o São José não encontrava os espaços necessários para ir para frente.

Intelli

Assim a equipe da Intelli começou a subir mais e chegou ao gol com Dario, após rápida troca de passes. Depois disso o São José mudou um pouco a sua maneira de jogar, pressionando mais a equipe de Dracena e ganhando cada vez mais espaço, criando oportunidades que não encontravam o fundo da rede.

Apesar disso a equipe do Vale do Paraíba foi melhor no fim do primeiro tempo, usando mais sua jogada pelas alas e a subida dos goleiros para o jogo.

Etapa Complementar

A melhora joseense se mostrou logo no primeiro lance do segundo tempo. Em rebote depois de chute de fora, Jeffinho estava lá para empurrar a bola pro fundo da rede, empatando o jogo. Aproveitando-se desse ímpeto o Sâo José foi para cima.

São José Futsal

Dois minutos depois veio a virada. Saindo de trás rapaidamente Jeffinho recebeu no meio e chutou no canto do goleiro para marcar o segundo dele e do São José. Sem parar de avançar em nenhum minuto a equipe da casa continuava martelando em busca do terceiro, porém a Intelli ia se segurando.

Liga Nacional de Futsal

No fim, em contra ataque, os visitantes encontraram o empate com Lucas Freitas, recebendo a bola enquanto Matheus estava fora do gol. Depois disso o Dracena se segurou como podia enquanto o São José criava, mas ficou nisso. Empate pela Liga Nacional.

Foto: Brenno Domingues