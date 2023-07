256 anos de São José dos Campos: Buson lista os destinos mais procurados pelos joseenses para aproveitarem o feriado

Marketplace revela quais foram as rotas mais buscadas pelos passageiros da cidade para passar esse feriado prolongado

Dia 27 de julho é comemorado o aniversário da 5º melhor cidade para ter qualidade de vida e a 1º melhor cidade do interior para viver: São José dos Campos. Ela é a maior cidade do Vale do Paraíba – SP, repleta de polos tecnológicos e com mais de 700 mil habitantes, o município é bastante vantajoso para quem deseja viver em um local tranquilo, e ao mesmo tempo próspero para empreender e trabalhar – além do fácil acesso à capital paulista, ao litoral e às cidades turísticas da Serra da Mantiqueira como Campos do Jordão.

São José dos Campos

Para celebrar o aniversário da sua cidade-natal, a Buson, um dos maiores marketplaces de passagens rodoviárias do Brasil que nasceu em “São José” (como chamam carinhosamente), analisou os principais destinos escolhidos pelos moradores de São José dos Campos para traçar um perfil dos viajantes locais:

Bate e volta para a capital é o campeão de buscas

A Rodoviária do Tietê, em São Paulo, foi o destino mais procurado pelos joseenses no último mês. Por conta da proximidade com São Paulo, muitos habitantes trabalham na capital e vivem no interior, e a forma mais comum de manter esta rotina é viajando nos ônibus rodoviários.

Feriados prolongados longe de casa

Além de viagens a trabalho, os moradores da cidade também costumam optar pelos ônibus para outros destinos. Confira a lista de mais buscados no último feriado de aniversário da cidade :

Aeroporto de Guarulhos – SP (destino final para viagens aéreas para diversos destinos nacionais e internacionais) Campinas – SP Belo Horizonte – MG Rio de Janeiro – RJ Atibaia – SP Campos do Jordão – SP Angra dos Reis – RJ Londrina – PR Vitória – ES

Férias de verão na praia, mas perto de casa

Já no período de férias de janeiro, a população da cidade tem preferência por visitar os destinos do litoral norte, que fica a poucos quilômetros da cidade. A praia de Caraguatatuba é o principal destino procurado, seguido por Ubatuba e São Sebastião.

