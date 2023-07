15ª edição da Campus Party Brasil celebra a tecnologia e mostra como ela está presente em todas as atividades do nosso cotidiano

Com expectativa de reunir mais de 100 mil pessoas, a #CPBR15 reunirá atividades para toda a família e para os diferentes públicos apaixonados pelo universo geek, nerd e high tech

A Campus Party Brasil está de volta em sua 15ª edição nacional, prometendo uma experiência tecnológica única para todos os entusiastas, profissionais e apaixonados pela tecnologia, e seus impactos em nosso cotidiano. O encontro, que ocorrerá no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo, será realizado entre 25 a 30 de julho, com uma série de atividades, atrações, palestras e workshops.

Ao longo dos seis dias de duração, a Campus Party Brasil reunirá especialistas e apaixonados por Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação, Empreendedorismo, entre outros temas, proporcionando um ambiente de aprendizado, troca de conhecimento e networking.

A #CPBR15 tem uma expectativa de público de 100 mil visitantes, sendo 12 mil campuseiros na área paga (Arena), dos quais 4 mil acamparão durante todo o evento, desfrutando de uma experiência completa e imersiva na cultura tecnológica. Na Arena, localizam-se 14 espaços de conteúdos, divididos entre palcos, workshops e áreas multiuso com as comunidades.

“A cada ano, nos esforçamos para tornar a Campus Party Brasil ainda mais inspiradora e transformadora. Nesta edição, queremos proporcionar aos participantes uma experiência enriquecedora e promover a troca de ideias que impulsionem o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo no Brasil”, complementa Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil.

A programação da Campus Party Brasil 2023 contará com cerca de 500 palestrantes com destaque para Lucy Hawking, Cid Cidoso (Não Salvo), Rodrigo Fernandes (El Gato), Ricardo Cappra, Aline Deparis, Nick Vidal, Delmir Peixoto, Nyvi Estephan, Tawna, Isadora Basile, Bruno Sartori, Tanya O’ Callaghan, Derrick Green, entre outros.

Esse ano, a CPBR15 também promoverá 5 hackatons, sendo um dos Correios, outro da Loterias Caixa, um da Prefeitura, um do Governo do Estado e um da Visa, em parceria com Cartões Caixa. Os desafios têm como objetivo usar a tecnologia para ajudar na transformação digital de setores como educação, turismo e correspondências.

A Arena também será palco da Campus Party Fashion Tech, um desfile de moda de roupas tecnológicas e wearables. A atração que contará com a participação de alunos de universidades de moda e tecnologia, tem como objetivo a produção de peças para um desfile de moda high tech.

Não faltam também atrações da Open Campus, área aberta e gratuita a todo o público, que funcionará entre 26 e 29 de julho, das 10h às 20h, com circulação permitida até às 21h e no domingo, 30, das 10h às 16h, com circulação até às 17h. No espaço, os visitantes poderão se aprofundar no universo dos jogos com exposições de games retrô, palestras, workshops, além de participarem e acompanharem no Campus Play campeonatos de eSports, incluindo títulos populares como Just Dance, League of Legends, Valorant e Counter-Strike. Além disso, a Open Campus será o palco de uma emocionante competição gastronômica chamada Printer Chef, onde os participantes criarão pratos elaborados a partir de alimentos produzidos em impressoras 3D. A área gratuita também contará com o maior evento de combate de robôs, em parceria com a Robocore, além de um espaço em parceria com o Sebrae dedicado ao empreendedorismo. O público infantil também terá uma programação exclusivamente pensada para ele na Campus Kids, que contará com diversas atividades e oficinas com a curadoria do Instituto Campus Party.

Todas as palestras poderão ser acompanhadas em tempo real no site oficial da Campus Party Brasil, via streaming. Também é possível acompanhar a programação completa no novo aplicativo – Campus Party Brasil. Para baixar é só acessar as lojas App Store e Play Store.

Campus Party Brasil – 14ª edição



Arena: das 11h do dia 25 de julho às 18h do domingo 30 de julho 15

Open Campus: de 26 a 29 de julho, das 10h às 20h, com circulação até às 21h.

Domingo, 30 de julho, das 10h às 16h, com circulação até às 17h.

Local: Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão 38 – Santana)



Nossos parceiros

Como nas edições anteriores, a Campus Party Brasil conta com apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia durante os seis dias.

Apoio Institucional: Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo.

Parceiro Institucional: Sebrae

Patrocínio Cultural: Visa

Diamond: Loterias Caixa

Platinum: Governo Federal e Petrobras

Gold: 4events, Enel, MTMega, Correios e RNP

Silver: Plant Power e 3 Corações

Realização: Instituto Campus Party e Gouvea Experience

Campus Party

A Campus Party, completa 25 anos, sendo a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.