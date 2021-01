ELEKTRO REFORÇA CUIDADOS COM A ENERGIA ELÉTRICA EM PONTOS ALAGADOS DE UBATUBA

Vários bairros de Ubatuba ficaram alagados após forte chuva que atingiu a cidade durante a madrugada deste sábado (2). De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), nas últimas 24 horas choveu 170 milímetros no município – a média prevista para todo o mês de janeiro é entre 250 e 300 milímetros. A Elektro orienta principalmente os moradores dos bairros: Pereque Açú, Itaguá, Parque Vivamar e Estufa I e II que não se aproximem da rede elétrica e, em hipótese alguma, manuseiem cabos partidos. Nesses bairros, o volume de água dificulta o acesso das equipes da concessionária. A empresa dobrou o número de eletricistas na cidade que atuam no restabelecimento do fornecimento de energia dos bairros afetados pela forte chuva.

A concessionária reforça orientações importantes para o caso de alagamentos:

· Quando a residência for atingida pela água, desligue o disjuntor de energia no padrão de entrada. Se o mesmo também for atingido, ligue para a Elektro e peça o desligamento no ramal de serviço;

· Desligue todos os equipamentos eletrodomésticos;

· Nunca mexa em aparelhos elétricos com as mãos úmidas ou com os pés molhados;

· Mesmo que a rede elétrica seja desligada, não suba em postes para se proteger, pois a energia pode retornar sem aviso prévio e causar graves acidentes;

· Caso falte energia e o defeito não estiver nas instalações de sua casa, ligue para a Elektro. Talvez a ela tenha que realizar uma inspeção na rede de energia de seu bairro;

· A Elektro orienta ainda aos moradores de Ubatuba que, ao identificarem qualquer situação que foge à normalidade, contatem a concessionária pelo 0800 701 01 02.

Elektro

