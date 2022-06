Com temporada cada vez mais desgastante, Vagner Mancini deve promover rodizio no elenco do América-MG

A temporada 2022 terminará de maneira antecipada no Brasil em decorrência da realização da Copa do Mundo pela primeira vez nos meses de novembro e dezembro, no Catar. Por isso, os clubes nacionais precisam ‘gerenciar’ o desgaste de seus jogadores. No América Mineiro, o novo problema é a lesão muscular da coxa esquerda do goleiro Matheus Cavichioli.

O jogador se queixou de um desconforto no aquecimento na partida contra o Ceará, válida pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o goleiro deve perder algumas partidas do América. De acordo com o Coelho, o arqueiro já está passando por tratamento no departamento médico.

Titular na última temporada, Cavichioli acabou perdendo espaço depois de passar por um procedimento médico no começo deste ano. Lembrando que que o América também contratou o experiente goleiro Jailson, que se firmou como dono da posição. Os goleiros Airton e Robson tem se revezado na reserva de Jailson.

Rodizio no América Mineiro

O goleiro Matheus Cavichioli não é o único problema para a comissão técnica comandada por Vagner Mancini. Por isso, o técnico anunciou que deve promover um rodizio ainda maior entre os titulares, em função dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil.

“A tendência do América é agora, com toda a dificuldade da temporada, de que todos os jogadores sejam mais utilizados. Porque agora você começa a ter jogos da Copa do Brasil e a mudança na equipe tem que existir”, declarou Mancini.

Com os confrontos decisivos da Copa do Brasil pela frente, o Coelho deve redobrar os cuidados com o condição física dos atletas a fim de não sofrer com muitos desfalques simultâneos em um momento tão importante do ano. Portanto, as partidas do América válidas pelas oitavas de final da competição devem estimular ainda mais torcedores a palpitarem no site da PiXBET.

Foto: João Zebral / América