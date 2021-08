3 motivos para você dar adeus às calcinhas apertadas

Entenda por que lingeries que comprimem a pele podem pôr a sua saúde em risco e confira vantagens de optar pela numeração correta.

Peça fundamental do guarda-roupa feminino, a calcinha tem como papel principal proteger, manter a higiene e aquecer a região íntima de meninas e mulheres de todas as idades. Além disso, o item também pode cumprir um papel estético para momentos íntimos, o que faz com que a escolha do modelo, material e tamanho considere não só o conforto, mas também a aparência.

Com essa prioridade estética, muitas consumidoras optam por calcinhas apertadas, de materiais que abafam a região ou que incomodam no uso cotidiano. Porém, da mesma forma que as roupas confortáveis são essenciais para o bem-estar, as lingeries também devem ser escolhidas conforme o tamanho e a funcionalidade que terão.

Se você já usou ou usa calcinhas apertadas, é importante saber que elas podem prejudicar a sua saúde íntima, especialmente se utilizadas a longo prazo. Veja, abaixo, três motivos para deixar de usá-las e confira alguns pontos positivos de optar pela numeração adequada.

Problemas causados por roupas íntimas apertadas

É difícil imaginar que peças tão pequenas e triviais possam trazer prejuízo para a saúde física e até mesmo mental para mulheres ao longo da vida. Porém, quando falamos de saúde íntima, todo cuidado é fundamental. Conheça alguns malefícios que as lingeries apertadas podem causar:

1. Propensão a doenças, irritações e incômodos

A região íntima feminina é naturalmente quente, úmida e escura. Esse conjunto de fatores pode favorecer a proliferação de bactérias e fungos causadores de doenças, como a candidíase de repetição, causada pelo fungo Candida albicans. Um dos principais estímulos ao crescimento desses microrganismos é a falta de ventilação, e é aí que as calcinhas apertadas entram.

Lingeries em numeração abaixo do ideal, que comprimem e marcam a pele, fazem com que o tecido fique muito rente a ela, dificultando a ventilação da região anal e da vulva. Com isso, aumentam as chances de desenvolver doenças íntimas.

Além disso, a baixa ventilação também pode resultar em incômodos e irritações, uma vez que a umidade acumulada no local favorece o acúmulo de elementos como suor e fluidos corporais no mesmo local, resultando em dermatites de contato, assaduras e outras possíveis reações.

2. Maior risco de problemas circulatórios

Para que a circulação sanguínea aconteça corretamente, é importante que nada comprima a pele. Calcinhas com elástico apertado podem atrapalhar a circulação na região dos quadris, coxas e glúteos, aumentando o inchaço e favorecendo o aparecimento de varizes e celulites. Ainda, a compressão do elástico sempre no mesmo ponto pode deixar deformações e marcas, como a “segunda cintura”.

3. Pelos encravados

Além dos incômodos na região íntima e da má circulação, outro problema no uso de lingeries apertadas está relacionado à aparência da pele. A compressão da peça e o atrito das movimentações cotidianas, como sentar ou caminhar, podem dificultar o crescimento dos pelos, resultando em fios encravados na região íntima, principalmente se a depilação for um hábito comum.

Vantagens de optar pela numeração certa

O uso de lingeries na numeração correta, além de proteger contra os problemas citados acima, ainda garantem alguns benefícios para o uso cotidiano. Confira os principais:

Conforto

As peças íntimas são feitas em materiais respiráveis e suaves ao toque; o tamanho é o outro fator que as torna confortáveis ou desconfortáveis. Os tamanhos das lingeries são pensados de acordo com padrões de corpos e a ideia é que atendam bem a diferentes mulheres.

Ao escolher uma calcinha que se adeque às medidas de quadril e coxas, além de cobrir bem a vulva e as nádegas, aumentam as chances de ter uma peça confortável e agradável, que você nem lembra que está usando.

Autoestima

Pode parecer contraditório, mas escolher uma calcinha que não seja apertada pode ajudar a melhorar a autoestima e a percepção estética sobre si mesma. Isso porque, ao se moldar exatamente ao seu corpo, a peça ajuda a valorizar a região das coxas, glúteos e barriga e a disfarçar imperfeições que podem sobressair com o uso de peças justas.