São José vence o São Caetano por 2 a 0 fora de casa

Na nublada tarde deste sábado (21), o São José foi até São Caetano do Sul no ABC Paulista e bateu o São Caetano por 2 a 0. Fernando Junior e o latarel esquerdo Kauan Sales (contra) fizeram os gols na primeira etapa.

Com o resultado, o São José chegou aos 6 pontos no grupo 4 da Copa Paulista 2025. Na próxima rodada, a Águia do Vale joga novamente fora de casa, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no sábado (28), às 15h.

O jogo

De camisas amarelas, o São José entrou em campo com uma alteração na escalação em relação ao Clássico do Vale: a entrada do zagueiro Guilhereme Cerqueira na vaga de PC que foi poupado do jogo.

Nos primeiros muinutos de jogo São Caetano e São José se estudavam bastante. O time da Águia trocava passes entre a defesa e o meio campo buscando encontrar espaços e se adaptar ao gramado.

A Águia investiu seus primeiros ataques pela direita com Vinícius Tanque e Luciano Oliveira, contudo a primeira boa chance já resultou em gol.

Aos 28 minutos, a defesa do São José saiu jogando pela esquerda com Rone. Sob marcação Rone tocou rápido para o meia João Igor que soltou para Fernando Junior, que limpou a jogada, invadiu a área pelo meio e soltou o chute à meia altura no canto esquerdo do goleiro, fazendo 1 a 0 para a Águia.

O Azulão tentava escapar, mas foi o São José que assustou aos 33, na cabeçada do zagueiro Gustavo Brandão que parou na trave, após cobrança de falta ensaiada da esquerda na primeira trave.

São José EC

O São José cresceu no jogo e aos 35 chegou ao segundo gol. Vinicius Tanque recebeu lançamento pelo alto de Danilo Fidélis, esperou o quique da bola e cruzou para o meio da área. O lateral esquerdo Kauan Sales do São Caetano entrava em velocidade e acabou chutando contra o próprio gol. São José 2 a 0.

Copa Paulista 2025

Na volta do segundo tempo o São Caetano voltou com duas alterações, mas foi o São José quem levou perigo. Aos 6 minutos, João Igor ganhou a bola pelo meio e arriscou de longa distância. A bola foi desviada e saiu pelo alto. Na cobrança de escanteio, Luciano bateu fechado e por pouco fez olímpico.

Aos 9 minutos o Azulão chegou com perigo com o centroavante Daniel, que se limpou a marcação e na entrada da área arriscou pra fora.

O jogo seguiu com lances de ataque para o São José com Guilherme Cerqueira, Gabryel Freitas, Marlos Martins e João Igor.

Já no final da partida, aos 42, Gabriel Affonso fez bela defesa cara a cara com o atacante do São Caetano.

Ficha técnica:

Gabriel Affonso, Luis Gustavo (Caique Geloni), Gustavo Brandão, Guilherme Cerqueira, Fernando Junior; Jéferson Lima, João Igor (Ygor), Danilo Fidélis; Rone, Vinícius Tanque e Luciano Oliveira (Gabryel Freitas).

Cartões amarelos: Luis Gustavo, Jéferson Lima e Fernando Júnior.

Público: 363 torcedores

Renda: R$ 3.500