Feriadão terá festival gastronômico Folha Sabores da Montanha em 5 regiões de inverno de SP, MG e RJ

Dezoito municípios apresentarão o melhor da gastronomia, com valorização de produtores de insumos da Mantiqueira, Bocaina, Serra Verde Imperial, Canastra e Circuito das Águas Paulista

Turistas que frequentarem as regiões da Serra da Mantiqueira (SP), Circuito das Águas (SP) Serra Verde Imperial (RJ), Serra da Bocaina (SP) e Serra da Canastra no feriado prolongado de Corpus Chisti, poderão aproveitar a oportunidade para prestigiar as novidades do 3º Festival Gastronômico Folha | Sabores da Montanha, evento que conta com apoio institucional do portal Hora Campinas, que começa nesta quarta-feira (18) e prosseguirá até 27 de julho em 18 municípios dos três estados.

Em São Paulo, as cidades de Campos do Jordão, Cunha, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Francisco Xavier, São Roque, Serra Negra e Socorro terão representantes no evento, entre restaurantes, gastrobares, pizzarias, cafeterias, vinícolas, produtores artesanais, charcutarias, docerias e afins, totalizando 64 estabelecimentos somente no território paulista.

Em Campos do Jordão, o festival tem coorganização do grupo Cozinha da Mantiqueira. No total, o evento contará com participação de 79 estabelecimentos gastronômicos. Em Socorro (SP), no Circuito das Águas, o festival tem apoio da Astur (Associação de Turismo de Socorro). Conheça todos os participantes clicando aqui.

O festival

O 3ª Festival Gastronômico Folha Sabores da Montanha já é considerado o maior do gênero em destinos de inverno e da Serra da Mantiqueira. “Será um evento aberto a qualquer tipo de estabelecimento do meio gastronômico, pois o objetivo do festival, além de divulgar a típica gastronomia regional, é também possibilitar que desde uma pastelaria até uma vinícola premium possam apresentar seus produtos, mostrando a diversidade gastronômica da região”, explica Reginaldo Pupo, CEO do Grupo Sabores, que gerencia a Sabores da Montanha e Sabores da Praia.

“O Grupo Cozinha da Mantiqueira vem valorizando cada vez mais a regionalização na área gastronômica, que é uma grande potência na Serra da Mantiqueira. E nosso trabalho é mostrarmos essa diversidade. Trata-se de um grande movimento que vem acontecendo há alguns anos, neste sentido, e, para nós, é um grande orgulho a cidade ser escolhida para ser o principal hub do festival”, destacou Anderson Oliveira. presidente do Grupo Cozinha da Mantiqueira.

Fomentando o turismo

Durante o período do evento, em plena temporada de inverno, a Serra da Mantiqueira recebe, em média, entre 2,5 milhões a 3,5 milhões de turistas, de acordo com estimativas das prefeituras da região. São visitantes vindos de diversas regiões do Brasil e de outros países, grande parte com alto poder aquisitivo.

Com isso, o 3º Festival Gastronômico Sabores da Montanha se tornará uma grande vitrine para os estabelecimentos divulgarem seus produtos ou serviços, pois ocorrerá em uma época de grande visibilidade da mídia nacional, que foca suas pautas nesta importante região, cercada por muita natureza exuberante e um clima bem agradável. No ano passado o festival conseguiu R$ 2,1 milhões em mídia espontânea.

Valorização da gastronomia regional

O principal objetivo do 3º Festival Gastronômico Sabores da Montanha é divulgar e valorizar a rica gastronomia regional, observando a utilização de insumos encontrados na região, por meio de produtores locais.

O festival será indoor, ou seja, apenas entre os estabelecimentos, e reunirá os principais nichos da gastronomia. O modelo indoor possibilita que os participantes possam ter o controle da qualidade de seus produtos e da segurança alimentar, além de poder ampliar a possibilidade de fidelização dos clientes, atrair novos clientes para conhecer a gastronomia de cada lugar e aumentar o ticket médio, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares.

O 3º Festival Gastronômico Folha | Sabores da Montanha é realizado pela Folha de S. Paulo, por meio do Clube Folha Gourmet; e Sabores da Montanha, com coorganização em Campos do Jordão do Grupo Cozinha da Mantiqueira e apoio institucional da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Campos do Jordão, do Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau, da Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão, da Astur (Associação de Turismo de Socorro) e da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. O evento também conta com apoio do Portal Hora Campinas, Portal Costa Norte, Revista Travel for Life, Revista Viaje Mais, Reserva Santo Antônio e Reserva Campos.

3º Festival Gastronômico Folha | Sabores da Montanha

Data: 18 de junho a 27 de julho de 2025

Local: Estabelecimentos gastronômicos das cidades participantes

Informações: www.saboresdamontanha.com.br

Telefone: (11) 9 3279-5275

Instagram: @saboresdamontanha_br | @folhadespaulo