São José retoma desfile de escolas de samba em 16 de fevereiro

Com apoio da Prefeitura e da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), o tradicional desfile de escolas de samba do Carnaval joseense está de volta após 13 anos. Com a participação de cinco escolas e pouco mais de 1.000 componentes, o desfile acontecerá no dia 16 de fevereiro (segunda), a partir das 19h, no centro da cidade.

O anúncio oficial será feito neste sábado (24), a partir das 16h, na Praça Afonso Pena, com uma programação especial e participação das baterias de todas as escolas. Também haverá homenagens e apresentação da Corte 2026 (Rei Momo, Rainha, Princesa e Cidadão Samba).

Desfile de escolas de samba do Carnaval joseense

As escolas desfilarão pela Av. Nelson D’Ávila (a partir da esquina com a Rua Dolzani Ricardo), Praça Afonso Pena e Rua 15 de Novembro (até a esquina da Rua Cel. José Monteiro). A organização do desfile é da Ares (Associação Representativa das Escolas de Samba de São José dos Campos).

Sem competição

Segundo o presidente da Ares, André Luiz Rodrigues, o último desfile de escolas de samba realizado na cidade foi em 2012. “Por isto estamos muito gratos pelo apoio que a Prefeitura e a FCCR estão nos dando e felizes por podermos voltar a oferecer esta festa à população”, enfatizou o dirigente.

De acordo com André Luiz, nesta retomada não haverá competição entre as escolas, apenas desfile, com todas recebendo um troféu de participação. “As escolas estão se reestruturando novamente para podermos voltar a ter um desfile competitivo”, acrescentou.

Perfil das escolas

Escola de Samba Sol Nascente

Fundação: 17/03/1995

Presidente: Antonio Carlos Pedro Júnior

Componentes: 200

Enredo: Parintins

Acadêmicos da Santa Cruz

Fundação: 21/10/2000

Presidente: David dos Santos Gomes (Da Vila)

Componentes: 250

Enredo: Chocolate, o doce alimento dos Deuses

Escola de Samba Balaioo

Fundaçao:06/02/2025

Presidente: Bruno Frederico dos Santos (Mr. Fred)

Componentes: 200

Enredo: Balaioo 10 anos de amor e tradição

Escola de Samba Estrela de Prata

Fundação: 18/05/2000

Presidente: Salatiel Alves Pereira Junior

Componentes: 200

Enredo: Generosos São Meus Ares Minha Terra (Homenagem a SJCampos)

Escola de Samba Raizes Jovens

Fundação: 20/03/2005

Presidente: Haydee Salim

Componentes: 200

Enredo: Preservação Reciclagem Consciência e Cidadania – O ciclo de amor que transforma o corpo à mente e a alma

Integrantes da Comissão de Frente da Escola de Samba Sol Nascente, campeã em 2012. Neste ano, a escola terá Parintins como enredo; anúncio oficial será neste sábado (24/01/2026) – Foto: Divulgação