Abertura da 24ª Festa do Mineiro vai movimentar São José dos Campos

A abertura oficial ocorreu neste sábado( 11/04), às 9h, em seguida, houve a celebração da missa, às 10h.Chegou a hora de botar água no feijão, puxar a cadeira e saborear a culinária, a música, o artesanato e todas as tradições de Minas Gerais. A 24ª Festa do Mineiro vai movimentar o Parque da Cidade, em São José dos Campos, entre os dias 11 e 12 de abril. O evento terá shows musicais, barracas de artesanato e muita comida típica.

Talis & Welinton

A programação deste ano inclui um show com a dupla mineira Talis & Welinton, sucesso em festivais de todo o Brasil. A atração promete emocionar o público no sábado (11), às 20h, no palco montado no Galpão Gaivota.

24ª Festa do Mineiro

O encerramento da festa, no dia 12, será com o cantor e compositor Flávio Venturini, que completou 50 anos de carreira e lançou recentemente o álbum “Minha história”. O músico, acompanhado da Orquestra Joseense, sobe no palco a partir das 18h.

Foto:Rodolfo Moreira

Flávio Venturini

A carreira de sucesso de Venturini inclui o movimento Clube da Esquina, ao lado de nomes como Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes.

Festa do Mineiro

O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.

O evento tem entrada gratuita. Pelo terceiro ano, as comemorações do Dia do Sertanejo, celebrado em 3 de maio, serão realizadas junto com a Festa do Mineiro.

O Modão Sertanejo vai animar o palco principal a partir das 11h30.

A 24ª Festa do Mineiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Foto:Rodolfo Moreira

Tradição

Desde 2010, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza, anualmente, a Festa do Mineiro, em comemoração ao Dia Municipal do Migrante Mineiro.

A festa propõe valorizar a arte e promover a cultura mineira enraizada na cidade, em especial no bairro Santana e adjacências. O evento, que começa com a abertura da porteira ao toque do berrante, atrai milhares de pessoas com suas barracas de comidas e artesanatos típicos, café com biscoito, missa sertaneja, roda de viola e música de raiz.

A Festa do Mineiro é conhecida por saudar os mineiros que vivem em São José dos Campos e valorizar sua rica cultura – um bom programa familiar.