BALAIO DE OSTRA E BLOCO DO BALAIO PROMETEM NOVIDADES PARA CARNAVAL 2026

De Boate Azul a Léo Santana, de Jorge & Mateus a Chiclete com Banana, o Balaio de Ostra começa 2026 com ainda mais força, levando às ruas o já consagrado Bloco do Balaio em um espetáculo que mistura os grandes clássicos da música brasileira em versões especialmente arranjadas para o Carnaval.

Cores, alegria e energia contagiante dão o tom dessa experiência única. Sempre inovando, o Bloco do Balaio transforma sucessos que atravessam gerações em interpretações vibrantes, feitas para cantar, dançar e celebrar do começo ao fim.

Com a energia em seu ponto máximo, o Balaio apresenta um show impactante, repleto de efeitos especiais e muita interação com o público. O tema desse ano “África: o Berço do Mundo”, inspira e fortalece a identidade do espetáculo, trazendo uma narrativa potente que se reflete na música, nos figurinos e na produção visual.

A banda joseense, que marcou presença na Festa do Peão de Barretos em 2025, eleva ainda mais o nível da produção para a temporada carnavalesca de 2026. A cada apresentação, novas surpresas prometem encantar o público, com execução musical impecável, efeitos pirotécnicos, figurinos espetaculares e uma conexão intensa com a galera.

BALAIO DE OSTRA E BLOCO DO BALAIO