Santander inaugura, em São José dos Campos, sua primeira agência-café dentro de uma prefeitura

No espaço, antes ocupado por um posto bancário, o Work/Café Santander abre as portas para clientes e não clientes

O Santander, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, inaugura nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, às 17h, o primeiro Work/Café da cidade, iniciativa que reflete a nova forma do Banco se relacionar com seus clientes. O espaço integra experiência bancária personalizada, ambiente de negócios e cafeteria de alto padrão. O local, no térreo do Paço Municipal, antes abrigava um posto de atendimento bancário.

Work/Café Santander-Foto:Divulgação

“O Banco é responsável pela folha de pagamento de mais de 18,3 mil servidores municipais, fruto de uma parceria há mais de dez anos com a prefeitura de São José dos Campos. Agora, essa parceria ganha um novo significado: uma agência-modelo, com ambiente moderno e aberto, unindo serviços bancários, tecnologia, conforto e um café de excelência. O Work/Café Santander foi pensado para ser um ponto de encontro entre pessoas, negócios e ideias, em que servidores municipais e cidadãos encontram um espaço acolhedor para realizar suas operações bancárias, trabalhar, estudar ou simplesmente desfrutar de um café de qualidade”, afirma Javier Garcia Verdous, Sr Head da Rede Comercial Grande São Paulo & Litoral no Santander Brasil.

Work/Café Santander-Foto:Divulgação

Santander

Com espaços de coworking, salas privativas de reuniões, local para realização de eventos e wi-fi gratuito, o Work/Café oferece assessoria de investimentos individualizada, consultoria financeira personalizada e atendimento bancário completo, além de caixas eletrônicos. No local também serão promovidas rodas de conversa abordando o cenário econômico e tendências do mercado empresarial para convidados selecionados, além de encontros para troca de experiências entre empresários. “Trata-se de um espaço que fomenta o conhecimento e o networking”, destaca o executivo. O café é da Lugano, tradicional marca de Gramado reconhecida pela qualidade de seus chocolates artesanais e pelo sabor de suas bebidas.

Work/Café Santander

“A inauguração simboliza a evolução da relação entre o Santander e a Prefeitura de São José dos Campos, reafirmando nosso compromisso em estar próximo das pessoas, inovando e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. O Work/Café é um convite para todos os munícipes: um lugar para viver experiências, trocar ideias e se conectar”, diz Javier Verdous.

Prefeitura de São José dos Campos

O Work/Café está localizado no térreo da Prefeitura de São José dos Campos, à R. José de Alencar, 123, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O Santander conta com Work/Cafés em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e em Porto Alegre (RS).