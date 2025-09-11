7º Concurso de Receitas marca as comemorações dos 35 anos da Torteria Haguanaboka

Inscrições vão até 15 de setembro e a final acontece no dia 27 do mesmo mês em um evento especial no Colinas Shopping

Em comemoração aos seus 35 anos de história, a Torteria Haguanaboka está lançando a 7º Concurso de Receitas, uma iniciativa que celebra a criatividade dos apaixonados por gastronomia e fortalece os laços da marca com os clientes.

O concurso convida cozinheiros amadores a compartilharem suas criações culinárias de tortas doces ou salgadas, que tragam memórias afetivas, sabores marcantes e, claro, aquele toque especial digno de uma vitrine da Haguanaboka.

“Mais do que um concurso, essa é uma forma de homenagear nossos clientes e os amantes da culinária afetiva e artesanal, que sempre fizeram parte da nossa trajetória. Queremos celebrar essas três décadas e meia com afeto, sabor e histórias que nos conectam”, afirma a fundadora da marca, Valéria Verdi.

A receita vencedora será incluída no cardápio oficial da Haguanaboka, com o nome do criador destacado na divulgação e terá sua história contada nas redes sociais da marca. Além disso, o ganhador poderá escolher como prêmio entre uma bolsa integral do curso Chef em Casa do Instituto Gourmet ou uma estadia com acompanhante no Hotel Secreto Luxury, em Campos do Jordão, oferecida pela Turismo Europeu Agência de Viagens. O Segundo colocado receberá o prêmio não escolhido pelo primeiro colocado.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro de 2025. O regulamento completo, com todas as regras de participação, critérios de avaliação, premiação e orientações para inscrição, está disponível em: www.torteria.com.br/regulamento.html

A final do concurso acontecerá em um evento especial, no dia 27 e setembro, no Colinas Shopping, com degustação das receitas finalistas por um júri técnico e convidados especiais.

Torteria Haguanaboka

Fundada em 1990, pela empreendedora apaixonada por gastronomia Valéria Verdi, a Torteria Haguanaboka é referência em tortas artesanais doces e salgadas, com unidades em São José dos Campos e uma história marcada por afeto, qualidade e inovação. Ao longo de 35 anos, a marca conquistou o paladar e o coração de milhares de clientes, tornando-se sinônimo de sabor e tradição.