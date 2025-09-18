Turnê O Reencontro, da Banda O Teatro Mágico, chega a São José dos Campos

O show será realizado neste sábado (27), no Palácio Sunset, com abertura da casa às 19h, e o show às 21h Os ingressos estão à venda on-line



Com 100% de todo setor de mesas já vendidas, a produção local do show resolveu abrir um lote extra para o setor de mesa a duzentos reais por pessoa. “O público do Vale do Paraíba está respondendo com entusiasmo ao chamado da trupe. “Estamos lançando um lote extra para o setor de mesas O público do Teatro Mágico é único e se envolve. O setor de mesas é o mais procurado, assim como a área VIP em frente ao palco”, afirma Rodolfo Minas (Dodô), produtor local do espetáculo.



Um espetáculo acústico em voz e violão apresentando os principais sucessos da banda. Essa é a premissa de “Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico”.Em um encontro mais intimista e interativo com o público, o artista revisita suas raízes, referências e principais obras da banda.





Teatro Mágico

Em 2025, O Teatro Mágico celebra 22 anos de uma jornada artística singular, marcada pela fusão poética entre música, circo, teatro e literatura. Com sua estética inconfundível e proposta independente, o grupo, idealizado por Fernando Anitelli em 2003, transformou-se em um dos mais importantes fenômenos culturais do país, encantando gerações e rompendo fronteiras entre palco e plateia.

Ao longo de sua trajetória o acumulou milhões de fãs, palcos lotados, reconhecimento internacional e um legado de resistência criativa. Entre os marcos mais recentes, destaca-se o show “O Reencontro”, que reuniu a formação original da trupe em uma celebração emocionante com ingressos esgotados em poucos minutos na Tokio Marine Hall. Com esse feito e a saudade de reviver momentos históricos, a banda decidiu seguir com a turnê O Reencontro em várias cidades do país.



O REENCONTRO





Mais do que um espetáculo, a turnê “O Reencontro” é uma viagem que conecta gerações e revive a magia de uma das experiências artísticas mais icônicas do Brasil. A trupe volta a se reunir com sua formação clássica após um hiato de mais de uma década, trazendo ao público a essência que fez d’O Teatro Mágico um símbolo da música independente nacional.

Os shows prometem um mergulho nostálgico e poético, com um repertório que revisita os maiores sucessos do grupo e recria a energia dos espetáculos que marcaram gerações. Desde sua criação, em 2003, a banda liderada por Fernando Anitelli foi pioneira ao integrar música, circo, poesia e teatro em espetáculos imersivos.

O Teatro Mágico segue firme em sua missão: transformar cada apresentação em um ato de encantamento, crítica e poesia. Uma celebração da arte como resistência, da música como afeto e do palco como território de liberdade.

O TEATRO MÁGICO – Turnê “O Reencontro”



Data: 27 de setembro

Abertura dos portões: 19h00 | Início do show: 21h00

Local: Palácio Sunset: R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro – São José dos Campos

Ingressos: ingressomagico.com.br

Informações: WhatsApp (12) 99109-0203

Realização: Ellow Be Produções

Setores e Valores:

Pista: R$ 100,00 (meia) | R$ 120,00 (solidário) | R$ 200,00 (inteira)

Área VIP: R$ 150,00 (solidário)

Camarote: R$ 160,00

Mesas extras a R$ 200 por pessoa

FREE PASS: R$ 600,00 (limitado a 100 pessoas) que dá direito a:

Acesso à passagem de som da banda

Fotos com os artistas

Box exclusivo com produtos da lojinha

Entrada antecipada para assistir ao show da área VIP