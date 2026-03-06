BULLGUER REINAUGURA UNIDADE DO AQUARIUS E CELEBRA SETE ANOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Evento reuniu clientes, parceiros e convidados e marcou uma nova fase da unidade, que passa a contar com espaço reformulado e atendimento humanizado com serviço em mesa

A unidade do Bullguer no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos, foi reinaugurada na quarta-feira (4) durante um evento que celebrou os sete anos da marca na cidade e apresentou oficialmente o espaço reformulado ao público. A noite reuniu clientes, parceiros, convidados e representantes da imprensa para marcar esse novo momento da hamburgueria, que além da mudança estética, passa a operar com um modelo de atendimento mais humanizado, com serviço em mesa, substituindo o antigo formato de autoatendimento.

A mudança busca oferecer uma experiência mais confortável e próxima ao público, que ao longo dos anos consolidou o Bullguer como um dos pontos de encontro gastronômicos da cidade. Atualmente, além da unidade do Jardim Aquarius, a marca também conta com uma operação na praça de alimentação do Madrid Open Mall, no bairro Urbanova, inaugurada há três anos.

De acordo com o proprietário das unidades, Bruno Uliani, a trajetória do empreendimento em São José dos Campos foi marcada pela relação construída com os clientes ao longo do tempo. “São sete anos de muita história. Chegamos em São José dos Campos com a proposta de um smash burger simples, bem feito e acessível, e fomos muito bem recebidos desde o início. Ao longo desse tempo, participamos de muitos momentos especiais na vida dos nossos clientes: aniversários, encontros entre amigos, primeiras saídas de casal e comemorações em família. Uma das maiores conquistas para nós é justamente essa fidelidade do público joseense. Temos clientes que frequentam a casa desde a inauguração e que hoje voltam com os filhos”, afirma.

Segundo o empresário, a reforma da unidade foi planejada a partir da observação do perfil atual dos frequentadores, que inclui muitas famílias e grupos que buscam não apenas uma refeição rápida, mas também um ambiente agradável para convivência. “Percebemos que recebemos muitas famílias, grupos maiores e pessoas que querem não só comer bem, mas também ficar mais tempo, conversar e aproveitar o momento. Por isso, saímos de um ambiente mais industrial para um espaço mais clean, contemporâneo e aconchegante. Melhoramos a iluminação, a disposição das mesas, o conforto dos assentos e a circulação interna para garantir uma experiência ainda melhor para quem nos visita”, explica.

A decisão da mudança no modelo de atendimento, segundo Uliani, surgiu a partir da escuta dos próprios clientes e da evolução da operação ao longo dos anos. “Entendemos que, para o perfil de público que hoje frequenta a casa, o atendimento em mesa traz mais conforto e praticidade. Com isso, conseguimos oferecer uma experiência mais completa e próxima. O cliente pode conversar com a equipe, tirar dúvidas e fazer novos pedidos com mais facilidade”, destaca.

Entre os clientes presentes na reinauguração estava a dona de casa Jaqueline Casarin, moradora do bairro Aquarius e frequentadora da hamburgueria há quatro anos. Ela comenta que o local já se tornou parte da rotina da família e destacou a importância das mudanças trazidas pela reforma da unidade

“Aqui em casa, vir ao Bullguer já virou tradição de sexta-feira. Antes a gente costumava pedir pizza ou comer em redes de fast-food, mas quando conheci o Bullguer gostei justamente da proposta de um hambúrguer mais artesanal, com carne de verdade. Como sou dona de casa, valorizo muito uma alimentação mais natural para minha família. O ambiente também é muito agradável, a música é boa e, agora, com a reforma e o novo formato de atendimento, ficou ainda mais bonito e confortável. Para quem já era cliente, como eu, é muito legal ver essa evolução da marca e perceber o cuidado em melhorar cada vez mais a experiência de quem vem aqui”, conta.

Para os próximos anos, a expectativa da marca é continuar fortalecendo a relação com o público joseense e manter o Bullguer como um espaço de encontro na cidade. “Nosso objetivo é continuar sendo referência em hambúrguer na cidade, mas principalmente seguir como um ponto de encontro para os joseenses. Queremos que o Bullguer continue fazendo parte da rotina e das celebrações das pessoas por muitos anos”, conclui Uliani.

BULLGUER

Pioneira no conceito de smash burger no Brasil, a Bullguer se consolidou como uma das principais referências do modelo fast-casual em São José dos Campos, unindo qualidade, agilidade e sabor em cada detalhe. Com duas unidades na cidade, no Jardim Aquarius, na Avenida Cassiano Ricardo, 401, e no Urbanova, no Madrid Open Mall, na Avenida Shishima Hifumi, 2101, a marca conquistou o público com sanduíches preparados na hora, feitos com pão macio e carne prensada na chapa, garantindo suculência e crocância características do smash burger.

No cardápio, o clássico Lumberjack está entre os mais pedidos, ao lado de opções com picles,queijo derretido e versões vegetarianas. As batatas fritas temperadas com páprica e sal, servidas com maionese artesanal da casa, também se tornaram marca registrada, assim como a exclusiva Berrie Lemonade e os milk-shakes variados que completam a experiência. Para mais informações, acesse o site www.bullguer.com/unidades/sao-jose-dos-campos/ ou o Instagram @bullguer.