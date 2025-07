Geovanna Tominaga promove bate-papo sobre consumo na infância em São José dos Campos

Apresentadora receberá crianças, pais e educadores na livraria Leitura para um encontro lúdico e sessão de autógrafos de lançamento

Natural de São José dos Campos, Geovanna Tominaga convida crianças e famílias a refletirem sobre a importância de valorizar experiências em vez de bens materiais, no livro Flint, o pássaro que tinha muitas coisas, publicação da Ciranda na Escola. O lançamento acontece no dia 20 de julho, às 16 horas, na Leitura do Colinas Shopping.

O evento contará com sessão de autógrafos e uma conversa sobre desenvolvimento infantil e os impactos do consumo desde os primeiros anos de vida. A mediação estará a cargo da jornalista Michelle Sampaio.

Por meio da jornada de Flint, a autora, que é especialista em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, apresenta uma metáfora sensível sobre a busca por completude e o que realmente importa na construção de uma infância mais leve, consciente e significativa.

Geovanna Tominaga

Jornalista, apresentadora, podcaster e escritora, Geovanna Tominaga iniciou a carreira artística aos 12 anos como assistente de palco da apresentadora Angélica no programa “Clube da Criança”, da Rede Manchete. Apresentou por 5 anos, ao lado de Tiago Leifert, o Vanguarda Mix, na TV Vanguarda – afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba.

Ao longo dos anos, consolidou-se na televisão brasileira, atuando como apresentadora do infantil “TV Globinho” e do “Vídeo Show”. Também participou de novelas e foi repórter de programas como “Hipertensão” e “Mais Você”. Em 2024, lançou seu primeiro livro e, além de escritora, é fundadora do projeto “Conversas Maternas”, voltado para a parentalidade e desenvolvimento infantil.

Foto:Divulgação/Ciranda na Escola

Lançamento – Flint, o pássaro que tinha muitas coisas

Data: 20 de julho

20 de julho Horário: 16 horas

16 horas Local: Leitura – Colinas Shopping

Leitura – Endereço: Av. São João, 2200 – Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP

Av. São João, 2200 – Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP Entrada: gratuita

Flint, o pássaro que tinha muitas coisas

Sinopse: Flint, um colecionador de coisas incríveis, se vê cercado por sua riqueza, mas, ainda assim, sente um vazio no coração. Em busca de diversão e amizade, o pequeno pássaro decide embarcar em uma jornada rumo à completude. Prepare-se para voar alto com Flint nessa aventura, enquanto ele aprende sobre as verdadeiras riquezas da vida. Às vezes, é preciso deixar o que não precisamos para encontrar a verdadeira felicidade.