Parque Vicentina Aranha recebe exposição inédita de Renata Freitas sobre liderança feminina

fotos: Paullo Amarall e Wesley Moreira

De 06 de maio a 06 de junho, o Parque Vicentina Aranha abre suas portas para a exposição individual e inédita “Lugar de Poder: muito mais que um rosto bonito”, da artista plástica Renata Freitas. Com financiamento do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos, a exposição propõe uma imersão artística sobre a presença feminina em cargos de liderança. As obras ocuparão o Salão Verde do parque e reunirão desenhos, pinturas, objetos e instalações interativas.

Com curadoria de Francela Carrera, a proposta convida à reflexão sobre a participação feminina em instituições públicas, especialmente na ocupação de cargos de decisão e liderança. Entre os destaques estão seis grandes telas em lonas suspensas (com cerca de 2,75 m); uma publicação impressa em formato lambe-lambe, que traz dados históricos em uma linha do tempo; e um puff modular gigante, construído com retalhos de tecido e espuma — uma peça-instalação que o público pode montar e remontar em diferentes formas, ativando o corpo e a criatividade.

O vernissage de abertura acontece no dia 06 de maio, às 18h, e será aberto ao público. Já a visitação vai até o dia 06 de junho, de quarta a sexta-feira, das 12h às 18h; aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

O TEMA: A pesquisa que fundamenta a exposição surgiu da experiência de Renata Freitas em projetos de branding voltados à inovação social e sustentabilidade, tanto no Brasil quanto na Bolívia. Sua vivência no meio corporativo revelou um cenário contraditório: ao mesmo tempo em que pautas feministas são amplamente exploradas, poucas mulheres ocupam cargos estratégicos. “Historicamente, a mulher na sociedade é consagrada como objeto e ignorada como sujeito. Apesar do crescimento do número de mulheres nos cargos iniciais da hierarquia corporativa e institucional, a proporção de mulheres na liderança ainda é ínfima”, afirma a artista.

SOBRE A ARTISTA: Renata Freitas é artista visual, designer e pesquisadora. Doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, é graduada em Desenho Industrial pela FAAP e autora do livro Design de Superfícies (Ed. Blucher). Sua dissertação de mestrado foi finalista do 20º Prêmio Museu da Casa Brasileira. Natural de São José dos Campos, Renata investiga a interseção entre arte, comunicação e semiótica, explorando questões simbólicas sobre a identidade feminina. Sua produção inclui documentações visuais, instalações, gráficos, desenhos, pinturas e esculturas que convidam à reflexão crítica sobre a mulher e seus espaços de existência e criação.

SERVIÇO

Exposição: Lugar de Poder: muito mais que um rosto bonito

Vernissage de abertura: 06 de maio às 18h

Visitação: 07 de maio a 06 de junho

Horários: De quarta a sexta-feira, das 12h às 18h; aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Local: Parque Vicentina Aranha – Salão Verde

Endereço: R. Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila Adyana

Contatos: @reotf • @galeriapoente • @parquevicentina