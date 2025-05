Tema da 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo em 2025 celebra as pessoas 60+ da comunidade e reforça a luta por dignidade e acolhimento

A Avenida Paulista será novamente palco do orgulho no dia 22 de junho, com concentração a partir das 10h, em frente ao MASP

Neste ano, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, organizada pela ONG APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo), anuncia como tema para a 29ª edição Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro. O evento, programado para dia 22 de junho, domingo, a partir das 10h na Avenida Paulista, expressa o compromisso com o debate urgente de refletir sobre a realidade das pessoas LGBT+ idosas do Brasil.

Se hoje milhares ocupam as ruas com orgulho e visibilidade, é porque tantas outras, antes delas, enfrentaram a repressão, o preconceito e a violência para que esse espaço de luta e celebração fosse possível. Muitas dessas pessoas ainda caminham entre nós. Outras já se despediram, mas permanecem vivas na memória coletiva e nos marcos de cada conquista da comunidade. É essa herança de luta que a ParadaSP homenageia em 2025: corpos que resistiram e que continuam a inspirar gerações.

“Celebrar o orgulho LGBT+ também é honrar quem abriu caminho antes de nós. Envelhecer é uma conquista, mas, para muitas pessoas LGBT+, ainda é um desafio marcado pelo abandono, pelo silenciamento e pela ausência de políticas públicas. Em 2025, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo levanta a voz por quem resistiu, construiu e segue sendo exemplo de coragem. Lutar pelo envelhecimento com dignidade é lutar para que nenhuma pessoa seja deixada para trás”, comenta Nelson Matias Pereira, presidente da APOLGBT-SP.

De acordo com estimativas do IBGE, em 2025 o Brasil terá mais de 31 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou nossos tempos como a “década do envelhecimento saudável nas Américas”, mas, na prática, a população LGBT+ idosa ainda enfrenta exclusão, abandono, invisibilidade e escassez de políticas públicas que garantam uma velhice digna, segura e respeitosa.

A ParadaSP vem para lembrar: o envelhecer LGBT+ é parte fundamental da história da comunidade e precisa ser valorizado, celebrado e cuidado. A luta é por uma sociedade onde pessoas idosas LGBT+ tenham acesso a lares inclusivos, redes de apoio e serviços públicos preparados para acolhê-las.

Com o tema de 2025, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo convida toda a comunidade a refletir, honrar e cuidar das gerações que vieram antes, pois o futuro é construído sobre os alicerces da memória e da resistência. Além da Parada a ong realizará outros eventos na semana que precede a Parada, como o 6º Encontro Brasileiro de Organizações de Parada (16 a 18/06), a 24ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ (19/06) e a 5ª Corrida do Orgulho LGBT+ (21/06), além de outros eventos com instituições parceiras para dar visibilidade ao tema deste ano, como a transmissão ao vivo da ParadaSP pelo YouTube em parceria com a DiaTV no dia 22/06.

A escolha do tema, após consulta pública por meio do Fórum Que Parada Nós Queremos, que reuniu mais de trezentas pessoas em reuniões presenciais, virtuais e participações online de instituições e ativistas que trabalham com a pauta de direitos humanos para a população LGBT+, é também um chamado à ação. É preciso cobrar do poder público a criação de centros de convivência que respeitem a diversidade, de residenciais preparados para acolher corpos e trajetórias plurais, e de políticas públicas que incluam orientação sexual e identidade de gênero como marcadores prioritários no debate sobre envelhecimento. A invisibilidade, a negligência e o preconceito ainda são realidades duras para muitos LGBT+ que envelhecem em um país que pouco discute o tema.

A Parada 2025 propõe colaborar na reversão desse ciclo com visibilidade, memória e afeto. É preciso que todas as pessoas da comunidade possam envelhecer com orgulho, segurança e acolhimento, sem que ninguém permaneça desamparado em nenhuma fase da vida.

29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Tema: Envelhecer LGBT+: Memória, resistência e futuro

Data: 22 de junho de 2025, domingo

Concentração: a partir das 10h

Local: Avenida Paulista – São Paulo, SP

Organização: APOLGBT-SP

ParadaSP

A ParadaSP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a ParadaSP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a ParadaSP realizasse outros eventos militantes.