FPF divulga tabela básica da Copa Paulista e São José terá “Clássico” na estreia

Na noite desta quarta-feira (30), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela inicial da Copa Paulista 2025. O São José vai estrear em casa, diante do rival Taubaté, em mais um “Clássico do Vale”.

Copa Paulista 2025

No primeiro turno a Águia do Vale fará 2 jogos em casa (Taubaté e Oeste) e 3 fora (São Caetano, Santo André e Portuguesa Santista). Já no returno, o São José visitará o Taubaté no dia 20 de julho e termina a primeira fase enfrentando a Briosa no Martins Pereira, no dia 17 de agosto.

Após a divulgação, os clubes devem informar a FPF até o dia 7 de maio qual o dia e horário desejam marcar seus jogos em casa.

Confira a sequência de jogos do São José na competição:

1ª Rodada: São José x Taubaté (Martins Pereira, 15 de junho, domingo)

2ª Rodada: São Caetano x São José (Anacleto Campanella, 22 de junho, domingo)

3ª Rodada: Santo André x São José (Bruno José Daniel, 29 de junho, domingo)

4ª Rodada: São José x Oeste (Martins Pereira, 6 de julho, domingo)

5ª Rodada: Portuguesa Santista x São José (Ulrico Mursa, 13 de julho, domingo)

6ª Rodada – Segundo Turno: Taubaté x São José (Joaquinzão, 20 de julho, domingo)

7ª Rodada: São José x São Caetano (Martins Pereira, 27 de julho, domingo)

8ª Rodada: São José x Santo André (Martins Pereira, 3 de agosto, domingo)

9ª Rodada: Oeste x São José (Barueri/Santana de Parnaíba, 10 de agosto, domingo)

10ª Rodada: São José x Portuguesa Santista (Martins Pereira, 17 de agosto, domingo)

Fonte: São José Esporte Clube