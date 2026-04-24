ON® Optimum Nutrition acelera expansão no Brasil com a Integralmedica e inaugura nova fase no Arnold Sports Festival
Marca global de nutrição esportiva promove degustações, bar de drinks funcionais e palestras
com grandes nomes do fitness durante o evento em São Paulo
A ON® Optimum Nutrition, referência global em nutrição esportiva, confirma sua participação na Arnold Sports Festival South America, um dos maiores eventos multiesportivos do mundo, que acontece entre os dias dia 24 e 26 de abril no Expo Center Norte. A presença da marca no evento oficializa, para o público geral, sua expansão no mercado brasileiro por meio da parceria de distribuição com a gigante Integralmedica.
ON® Optimum Nutrition
Este novo momento da ON® Optimum Nutrition no país acontece com uma estratégia ampla de expansão e acessibilidade, com uma meta de alcançar os mais de 120 mil PDVs atendidos pela Integralmedica nos próximos 25 meses. A marca já está presente em lojas físicas especializadas e inicia também sua atuação nos principais marketplaces, com vendas no Mercado Livre e na Amazon, ampliando o alcance para consumidores em todo o Brasil. Além disso, já está nos planos avançar para o varejo alimentar, com presença prevista em pontos selecionados, como empórios e supermercados premium.
“O Brasil é um dos mercados mais relevantes para a nutrição esportiva no mundo, e a expansão logística da ON® Optimum Nutrition no país, em parceria com a Integralmedica, reflete nosso compromisso de longo prazo com esse público. Estamos ampliando canais, fortalecendo presença e garantindo acesso aos nossos principais produtos em todo o território nacional,” comenta Ricardo Barbara, VP & General Manager na América Latina, da Glanbia, empresa dona da ON® Optimum Nutrition.
O portfólio da marca inclui alguns dos produtos mais reconhecidos globalmente na categoria de nutrição esportiva, como o Gold Standard Whey, o whey protein mais conhecido e premiado do mundo, sua Creatina e o pré-treino Amino Energy, consolidando a proposta de qualidade, performance e confiança que posiciona a ON® Optimum Nutrition como referência mundial.
Experiência no estande durante o Arnold Sports Festival
Durante o Arnold Sports Festival South America, a ON® Optimum Nutrition apresentará uma programação especial pensada para proporcionar experiência e conexão com o público.
O estande contará com palestras silenciosas conduzidas por influenciadores e especialistas do universo fitness, como o preparador físico Norton Mello, o nutricionista Daniel Coimbra e Zé Roberto, ex-jogador de futebol e referência em alta performance.
Outro destaque será um bar exclusivo com drinks funcionais assinados por nutricionistas, reforçando a versatilidade dos produtos da marca no dia a dia. O público também poderá participar de degustações de whey protein, experimentando a qualidade e o sabor dos produtos.
A participação no evento simboliza esse novo momento da Optimum Nutrition no Brasil, unindo visibilidade, experiência de marca e uma estratégia consistente de crescimento, com foco em inovação, capilaridade e proximidade com o consumidor.
Glanbia Performance Nutrition (GPN)
Responsável por um portfólio de marcas líderes globais em nutrição esportiva e estilo de vida, como ON® Optimum Nutrition, Isopure®, SlimFast®, think!®, e Amazing Grass®, a Glanbia Performance Nutrition (GPN) tem como missão inspirar pessoas, em todos os lugares, a alcançar seus objetivos de desempenho e estilo de vida saudável. Com mais de 7.600 colaboradores e uma história de mais de 30 anos focada em tradição, qualidade e inovação, as marcas da GPN são vendidas em mais de 130 países, sendo referências em suas categorias. No Brasil, a empresa opera, prioritariamente, com a marca ON® Optimum Nutrition, tendo seu Whey Protein (proteína de soro de leite), como a mais vendida e premiada do mundo, além de suplementos como BCAA, Glutamina e Creatina. Para mais informações, acesse www.glanbia.com.