ON® Optimum Nutrition acelera expansão no Brasil com a Integralmedica e inaugura nova fase no Arnold Sports Festival

Marca global de nutrição esportiva promove degustações, bar de drinks funcionais e palestras

com grandes nomes do fitness durante o evento em São Paulo

A ON® Optimum Nutrition, referência global em nutrição esportiva, confirma sua participação na Arnold Sports Festival South America, um dos maiores eventos multiesportivos do mundo, que acontece entre os dias dia 24 e 26 de abril no Expo Center Norte. A presença da marca no evento oficializa, para o público geral, sua expansão no mercado brasileiro por meio da parceria de distribuição com a gigante Integralmedica.

ON® Optimum Nutrition

Este novo momento da ON® Optimum Nutrition no país acontece com uma estratégia ampla de expansão e acessibilidade, com uma meta de alcançar os mais de 120 mil PDVs atendidos pela Integralmedica nos próximos 25 meses. A marca já está presente em lojas físicas especializadas e inicia também sua atuação nos principais marketplaces, com vendas no Mercado Livre e na Amazon, ampliando o alcance para consumidores em todo o Brasil. Além disso, já está nos planos avançar para o varejo alimentar, com presença prevista em pontos selecionados, como empórios e supermercados premium.

“O Brasil é um dos mercados mais relevantes para a nutrição esportiva no mundo, e a expansão logística da ON® Optimum Nutrition no país, em parceria com a Integralmedica, reflete nosso compromisso de longo prazo com esse público. Estamos ampliando canais, fortalecendo presença e garantindo acesso aos nossos principais produtos em todo o território nacional,” comenta Ricardo Barbara, VP & General Manager na América Latina, da Glanbia, empresa dona da ON® Optimum Nutrition.

O portfólio da marca inclui alguns dos produtos mais reconhecidos globalmente na categoria de nutrição esportiva, como o Gold Standard Whey, o whey protein mais conhecido e premiado do mundo, sua Creatina e o pré-treino Amino Energy, consolidando a proposta de qualidade, performance e confiança que posiciona a ON® Optimum Nutrition como referência mundial.

Experiência no estande durante o Arnold Sports Festival

Durante o Arnold Sports Festival South America, a ON® Optimum Nutrition apresentará uma programação especial pensada para proporcionar experiência e conexão com o público.

O estande contará com palestras silenciosas conduzidas por influenciadores e especialistas do universo fitness, como o preparador físico Norton Mello, o nutricionista Daniel Coimbra e Zé Roberto, ex-jogador de futebol e referência em alta performance.

Outro destaque será um bar exclusivo com drinks funcionais assinados por nutricionistas, reforçando a versatilidade dos produtos da marca no dia a dia. O público também poderá participar de degustações de whey protein, experimentando a qualidade e o sabor dos produtos.

A participação no evento simboliza esse novo momento da Optimum Nutrition no Brasil, unindo visibilidade, experiência de marca e uma estratégia consistente de crescimento, com foco em inovação, capilaridade e proximidade com o consumidor.

Glanbia Performance Nutrition (GPN)